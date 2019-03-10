【多圖】台流浪狗變萌爆護校守衛　頸掛不同提示牌小學生聽話照做

狗狗是世上最忠誠的動物，受小朋友歡迎程度更是超乎想像！台灣一女教師近日於facebook上載相片，表示自己任教的小學的校犬「布朗妮」超受學生愛戴，每逢放學後，學生都會搶着去狗狗的所在位置跟牠一起玩。樓主其後發現，只要在布朗妮的頸上掛提示牌，所有學生都會聽話跟着照做，非常可愛，而一眾老師更笑言：「看來我們可以提早退休了。」 雌性的「布朗妮」原是流浪狗，去年因緣際會下被樓主領養，因樓主很多時候要在學校內寄宿，故布朗妮亦被帶到學園生活，逐漸受到學生歡迎，成為最可愛的護校守衛。

「布朗妮」原本是流浪狗，但被小學教師領養後變成校犬，終日與子朋友為伍，過着安穩的生活。（fb群組「米克斯傳奇」圖片）

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樓主從去年開始於fb群組「米克斯傳奇」不時上載布朗妮日常生活的相片，又指布朗妮來到學校後，不少學生都成為牠的忠實粉絲。學方更在課後增設「10分鐘抱抱」環節，讓學生與布朗妮多加親近，於是每到放學時，不少學生會衝去找布朗妮一起玩，亦有學生因為搶不到位置摸布朗妮而大哭起來，令布朗妮猶如外國影星出巡時遇上瘋狂粉絲那樣。

學生為接近布朗妮而發生不少爆笑事，樓主曾於fb上載相片，顯示布朗妮在教員室內休息，學生知道不能站到教員室內，但為了摸牠，竟做出整個人趴在地板的高難度動作。

學生不能越界，但又想摸布朗妮，只好盡力做出超高難度動作，非常爆笑。（fb群組「米克斯傳奇」圖片）

樓主亦發現，老師要學生聽指令是困難的事，縱使大叫亦未必即時收效，但只要在布朗妮頸上掛指示牌，例如「請認真打掃」、「請潔牙準備午休」等，與牠在玩的學生都會馬上跟着指示照做，變得非常聽話又快手，樓主更笑言：「要不要換牠來當老師啊？」

最近更有學生反映，自從與布朗妮多了接觸，開始變得不怕狗了，令樓主非常欣喜。樓主稱學生從與狗狗的相處過程中，學習到如何愛護動物，這是作為教師的她最欣慰的事。

不少網民看到布朗妮由居無定所的浪浪，變成最受歡迎的校犬，都為牠感到高興，紛紛留言表示「最佳校犬無誤。」、「布朗妮說的比老師們有用啊。」、「我也要摸摸一整天。」、「布朗妮很幸福啊」。

（fb群組「米克斯傳奇」、東森新聞）