【又玩出火】台7-Eleven職員微波爐焗襪仲放上網　網民嬲爆即公審

繼日本「大戶屋」職員在餐廳內拍攝露械不雅影片後，台灣亦揭發同類事件。有網民圖文並茂爆料，指7-Eleven便利店有職員「開心」拍片，將襪放入店內微波爐及熱飲保溫櫃內，帖文引起外界哄動。7-Eleven就事件道歉，指內部已經展開調查，確保食物安全，並將有相關懲處，望消費者放心。

有網民圖文並茂爆料指，7-Eleven便利店有職員「開心」拍片，將襪放入店內微波爐及熱飲保溫櫃內。（PTT討論區圖片）

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有網民昨（10日）在PTT討論區上載4張影片截圖，並用文字交代指，昨早在instagram見到某間便利店男職員臉帶笑容用微波爐焗襪，「還有用放熱飲的那台（熱飲保溫櫃）蒸襪」，旁邊有一把聲音指「有乾嗎？哈哈哈」，影片令樓主隨即想到大戶屋職員不雅影片一事，於是立即截圖，上載至討論區。

帖文引起大批網民批評，紛紛留言指圖中職員「為自己的愚蠢行為付出代價」、「都能出來打工了，就該為自己的行為負責」、「太噁心了」，更有人從制服標誌估計是7-Eleven便利店，紛紛指「超噁，不敢去」、「今天起不去」。

早前日本「大戶屋」的員工在店內拍不雅影片，有員工在店內戴外星人面具露下體，有人則在廚房大玩噁心吐布丁。（網上圖片）

7-Eleven公關表示，對事件深感抱歉，內部已開始進行相關調查，該員工行為已嚴重違反公司規定，後續將會有相關懲處，並同時將加強員工訓練，確保食安無虞，亦強調有嚴格的作業流程處理微波食品，確保衞生安全，希望消費者安心。

日本知名連鎖餐廳大戶屋早前亦有3名員工在大阪分店內戴住外星人面具，下半身僅穿內褲，在店內露械亂跳，並用餐廳餐盤擋住下體，更有人嘔吐布丁，將影片上載至社交媒體，令總公司立即開除涉事員工，並直接宣布全日本分店休店一天，以向員工重新培訓，並針對包括社長在內5名全職董事，扣除一個月的薪金10%作為懲戒，估計涉及至少1億日圓（約700萬萬港元）。

（綜合）