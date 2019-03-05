【玩出火】員工拍片露下體噁心嘔布丁　日本大戶屋全線停業一天

日本知名連鎖餐廳「大戶屋」，上月中傳出有3名員工在店內拍攝不雅影片，員工戴着外星人面具在店內「露鳥」亂跳，另一段片則見一名員工在廚房將布丁塞進口中，然後再噁心地吐出來，影片被上傳至社交網絡，網民嘩然，更引起總公司震怒。事件曝光後大戶屋開記者會向大眾道歉，指已解僱涉事3名員工，更宣布全線分店在3月12日停業一天，並承諾再培訓員工，重新清潔店舖，社長與董事等5名高層本月薪水將扣10%，冀挽回公司聲譽。

「大戶屋」的員工在店內拍不雅影片，有員工在店內戴外星人面具露下體，有人則在廚房大玩噁心吐布丁。（網上圖片）

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據日媒報道，不雅片段上月16日在網絡流傳，從2段影片可見，有員工帶着外星人頭套，下半身脫掉內褲，又用餐盤阻擋下體，拍攝者和圍觀者則在旁鼓譟及發笑；另一段則拍攝到，身穿制服的員工在廚房大口吃掉整個布丁，又再把它全部吐出來，非常嘔心。

片段原由一名員工上傳至私人社交媒體「Instagram」帳號，其後被網民發現並瘋傳，引起公眾嘩然，大戶屋接獲不少投訴，引起高層震怒。大戶屋接到投訴後已立即開除涉事3名員工，並在官網發道歉聲明，指會全力慎防此類事件再度發生，承諾努力挽回公眾信任。

「大戶屋」是日本知名連鎖餐廳，全國有350間分店。（大戶屋Twitter圖片）

大戶屋昨日（4日）召開記者會，向大眾致歉，表示全國350間分店會在3月12日停業一天，所有員工必須在該日接受訓練，同時店舖會進行清潔，以後亦禁止員工攜帶手機進入工作範圍，禁止員工在餐廳內拍攝影片、照片及上傳至社群網站，以免影響店舖形象。另外，5名全職董事將扣除3月份薪金10%，以示懲戒。受停業一天影響，預計大戶屋本季將損失約1億日圓（約701萬港元）。

不少網民贊成大戶屋的決定，指工作時禁止帶手機是常識，又促公司監督員工，確保衛生安全；亦有人認為，此類事情經常發生，只是今次剛好被捉到。

（NHK、Twitter）