困曱甴垃圾屋膠頸鍊嵌入肉　從未見天日　俄女童失語哭聲救命！

俄羅斯莫斯科一名5歲女童長期被母親關在滿是垃圾和曱甴的單位內，獲救時蓬頭垢面，不懂說話及跟人溝通，被當地傳媒形容為「野孩子」。

穿破爛T-shirt 大量曱甴到處爬

丹尼斯（Denis）周六（9日）晚上在8樓聽到附近一個單位內傳出小女孩哭聲，於是與其他鄰居先嘗試隔門安撫，但小女孩仍是哭個不停，眾人於是報警。

警察撞開大門，所有人都被眼前景象嚇呆了！只見單位內3間房全部堆滿垃圾，大量曱甴到處爬動，水電早已因逾期未繳費而被截斷，一名5歲女童半裸坐在垃圾堆中，身上只穿了破爛的T-shirt，頸上一條塑膠鍊已嵌到「入肉」，要靠手術移除。

單位內沒有任何食物或水，女童獲救時脫水且非常瘦弱，不會說話，沒有與人溝通的能力，就像在叢林長大的野人一樣，故被當地媒形容為「野孩子」。

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警察幾乎臭暈 穿防護衣搜證

丹尼斯說，進入單位時幾乎被惡臭燻到暈倒。由於環境極度惡劣，警察搜證時甚至要穿上化學防護衣。

小女孩的母親是47歲的加拉先科（Irina Garashchenko），她的丈夫因為被遣返回烏克蘭，故留下妻女。加拉先科離家多天後於周日（10日）回家時被鄰居制服，其後警察將她拘捕，控告企圖謀殺。

鄰居亞歷山德羅夫娜（Lyubov Alexandrova）透露，加拉先科平時衣着光鮮，聲稱自己有份高薪厚職，但就欠下房租和水電費。她5年前帶了一名嬰兒回家，但嬰兒之後再也沒出現過，每當鄰居問起，她總是說孩子在外婆家，又或閃爍其詞。當地媒體相信，小女孩可能從未見過外面的世界。

（綜合報道）