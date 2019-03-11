歐洲女工作假期變悲劇　墮搵工陷阱遭禁錮強姦：我覺得會死在澳洲

到澳洲工作假期（Working Holiday）是不少人的夢想，但遇人不淑分分鐘摧毀一生。一名歐洲女子早前到澳洲工作假期，被一男子以介紹工作為由，帶到豬欄並鎖上四肢，她其後慘被強姦。受害女子其後打爛鎖具用電腦求救，施暴男疑怕被捕，將女子送到汽車旅館後離開。受害女子事後出現極大心理陰影，庭上控訴：「我認為你（施暴男）不應該被釋放出來，我不想其他人經歷我經歷過的事」。

女子對事件感到十分可怕，回到自己的國家後仍然受到影響。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

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遇害女子今年26歲，於2017年2月到澳洲工作假期，遇上54歲的男子布里斯托（Gene Charles Bristow）。布里斯托稱向她提供工作，將她從巴士站帶到其擁有、位於城市阿德萊德的東南邊的一個豬欄。女子抵達後即被布里斯托鎖上手腳，鎖頭另一端固定在地上，以開槍殺她威脅女子不能逃走，更在兩天內多次強姦她。

女子其後趁機將鎖住她的鎖具打爛，以自己手提電腦求救，通知家人、朋友、南澳警方。警方搜尋女子時，布里斯托大感害怕，翌日將女子送走，幫她登記入住一間汽車旅館之後就離開。

女子於被布里斯托帶到一個豬欄，然後鎖上四肢禁錮，強姦多次。

澳洲法庭日前審理這宗案件，女子在家人陪同下出庭作證，指事件使她覺得十分可怕，「我很害怕我再也不能看到我的家人，因為覺得我會死在澳洲」。女子又提到，被囚時曾想過如果家人失去她會覺得十分傷心，有試着不去想家人以免內心難受，「因為這實在太痛苦，但這也激發了我的求生意志和本能」。

案情透露，布里斯托擁有的物業有40公頃大，其中的豬欄不但老舊，亦十分髒亂，他一度向女子威嚇，指會將她賣到悉尼做性奴。女子表示「他叫我不要信任何人，包括警方，而我相信他」，「我覺得自己很蠢，竟然被他這樣操縱我的思想」。

女子表示，認為布里斯托不應該獲釋，因為不想其他人經歷到和她一樣的事。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

遇害女子原本是一名樂觀、自信、獨立的人，惟事後她性格大變，縱已回家，頭一年連睡覺都有問題，亦不敢自己離開住所，「我以為澳洲是一個安全的地方，因為當地人都很友善，想像不到這樣的事會發生在我身上，但事實真的發生了」。

她又指「我感到很焦慮，經常突然回想起發生過的事，然後不斷哭泣」，她更覺得生為女性是一個詛咒，為怕不安全要學自衛術以重拾自信，「問題不是你是誰，因為到處都是壞人，而我想要如何保障自己」。

布里斯托被控多條控罪，包括綁架、強姦、非禮，最高可被判無期徒刑，他庭上聽到自己控罪時面無表情。受害女子強調不會原諒布里斯托，「我不認為他應該獲釋，我不想其他人經歷我也經歷過的事」。案件將於本月28日繼續審理。

（ABC news、News.com.au）