【傻傻分不清】內地食肆廣告　張學友被代言賣「劉德華燒雞」？

內地經常有商戶盜用藝人肖像賣廣告，但連張學友和劉德華都弄錯，卻令人哭笑不得。近日網上瘋傳一個放在路邊的廣告牌，以簡體字寫上「劉德華燒雞」，每隻售19.8人民幣（約23.5港元），但圖片卻是張學友托着一隻燒雞，民笑爆稱檔主連學友和劉華都「傻傻分不清」。網民從廣告的設計和圖像斷定，學友和德華都不知「被代言」，又重提近年不少藝人被認錯，包括劉青雲夫婦被誤當是張學友夫婦，以及陳展鵬被撐警人士誤認為退休警司朱經緯，以至最經典的歌手許志安被誤當是杜德偉等等。

網上瘋傳的廣告牌以簡體字寫上「劉德華燒雞」及標明價錢，但卻用上張學友的相片。（fb群組「香港花生友」圖片）

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該燒雞廣告近日facebook及微博瘋傳，可見一間食肆在路邊放了廣告牌，搶眼的紅色背景，鮮黃色的簡體字寫上「19.8元/隻」、「劉德華燒雞」，但圖片卻是張學友。網民紛紛留言指「媽呀！我好混亂呀！」、「我睇緊咩呀，劉德華定係張學友呀？」，更有人「曲線」留言指「好明顯係黎明啦」。網民估計商家是盜用劉德華名義賣燒雞，但卻「而我不知道劉德華是誰」，結果傻傻地用了張學友的相片。

朱經緯案審訊期間又出現過小插曲，電視藝員陳展鵬被控不小心駕駛，到東區法應訊，陳離庭時有記者採訪及拍照，朱的支持者見狀以為「朱sir」出現，大叫：「支持朱經緯！」見慣大場面的陳視帝都禁不住流露尷尬笑容。（資料圖片）

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過往有不少藝人被認錯的例子，張學友亦不是首次「躺着也中槍」，數年前劉青雲與太太郭藹明在上海街頭被人偷拍，但網民的留言卻稱「偶遇張學友夫婦」；而去年12月郭富城（Aaron）偕懷孕的太太方媛到馬場，卻被人叫作「Leon」（黎明）。要數最經典例子，當然是歌手許志安被人錯認杜德偉，網民更指「喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔采（睬）人」。

另一些特別例子，則包括藝人陳展鵬被票控不小心駕駛罪上庭時，被撐警人士誤認是上同一法院的退休警司朱經緯；而台灣藝人庾澄慶到內地主持歌唱綜藝節目，常被暱稱為「哈林」，結果很多網民不知就裏，經常在網上問：「有沒有人覺得哈林與庾澄慶長得很像。」卻不知道哈林和庾澄慶其實是同一人。

（綜合）