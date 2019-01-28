唔係金色紙包住就係朱古力　阿嫲認錯孫女中伏　一咬即叫：好鹹喔

金色包裝的巧克力大家亦見得多，台灣一女網民近日於facebook上載相片，表示媽媽把同顏色紙包裝的雞湯塊誤認是巧克力，隨手從雪櫃中取給孫女吃。孫女吃過一口即抱怨太鹹，樓主一看發現真相即時哭笑不得。網民笑言：「『阿嬤牌巧克力』太鹹了吧！」。

台灣一女網民近日於facebook上載相片，表示媽媽就把同色紙包裝的雞湯塊誤認是巧克力，隨手就從雪櫃中取給孫女吃。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該女網民近日於fb群組「爆廢公社二館」上載相片，表示近日家中發生一件爆笑事。她指當日小姪女在吃「巧克力」，突然走向她並抱怨稱：「姑姑，阿嬤給的巧克力好鹹喔！」樓主馬上叫她吐出來，才發現原來大懵嫲嫲誤認了雞湯塊當成朱古力，只能好氣又好笑向老人家解釋：「老媽這是雞湯塊啦……」

沒想到嫲嫲還一臉無辜稱：「在冰箱看到金色很漂亮，我以為是巧克力！」樓主即無言以對。網民獲知事件後留言指這可算是天大的誤會，笑言「這鹹的巧克力。」、「雞湯口味的巧克力～」、「這盒巧克力吃完立馬洗腎」

有網民更搞笑稱：「趕緊喝200cc溫開水……這樣肚子裡就有一碗湯了」、「巧克力也有出高湯口味了嗎？」

原來並非這位嫲嫲特別大懵，不少網民都留言分享類似經歷，「哈哈～我兒子有一次也從冰箱拿雞湯塊來吃，他以為是巧克力。」、「這小事……我姑姑吃過放冷凍的魚飼料磚（長得很像巧克力磚）」、「我是誤食婚禮上送的香皂……以為是白巧克力」不過亦有網民好心提醒，無論何時都要注意給小朋友吃的東西，免發生意外。

（fb群組「爆廢公社二館」）