【中國名牌】C朗拿度成柒牌時裝代言人　網民：到盡頭便是型？

貴為世界足球先生的葡萄牙球星C朗拿度除球技了得，俊俏外型更令他成為模特兒界寵兒，不少產品都愛找他代言。向來穿7號球衣的C朗，最近成為了中國時裝「柒牌」的代言人，品牌更在微博大肆宣傳稱「天生C位、柒號傳奇」，但效果卻令人忍俊不禁。有廣東網民笑言：「廣東人不會穿一個叫『柒牌』的衣服，但你們找了C朗，我就勉為其難的買一條內褲吧。」

柒牌於微博宣布，指國際足壇超級巨星基斯坦奴．朗拿度出任品牌全新商務男裝代言人。（柒牌微博圖片）

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柒牌昨日於微博宣布，指國際足壇超級巨星基斯坦奴．朗拿度出任品牌全新商務男裝代言人，並貼出海報，宣傳口號寫着「天生C位、柒號傳奇」，同時加了多個Hashtag標籤，包括「C羅代言柒牌」、「LEGENDARY 7」等。

內地時裝品牌「柒牌」於1979年成立，公司發展迅速，據官網資料顯示，公司淨資產值約18.3億人民幣（約21.75億港元），於全國有超過3500間分店，聘用了5000多名員工，2008年北京舉辦奧運時，升旗手的禮服亦是柒牌產品。官網又指，該公司自2001年起連續16年產品銷售收入、利潤總額位列全國服裝行業前10名，可謂是國內的著名大品牌。

柒牌於微博宣布，指國際足壇超級巨星基斯坦奴．朗拿度出任品牌全新商務男裝代言人。（柒牌微博圖片）

原來這個服裝牌子以往亦鍾愛聘請「7號仔」當代言人，在2004年就曾邀請了C朗的前輩，同樣是傳奇「7號仔」的皇馬前中場費高出任代言人，再之前則是由影星李連杰擔任品牌的形象大使。據悉，柒牌已定於本月28日於意大利都靈舉行簽約儀式，屆時C朗將穿上柒牌時裝出席。

雖然「柒」是「7」字的中式寫法，但在廣東話俗語中卻帶有粗口的意思，亦有用作嘲笑他人出醜或行為笨拙等意思，因此C朗代言柒牌時裝的消息公布後，不少懂廣東話的網民都忍俊不禁，直言「7到盡頭便是型」，不過亦有網民指：「廣東人不會穿一個叫柒牌的衣服，但你們找了C朗，我就勉為其難的買一條內褲吧」。

（微博）