【尷尬癌】台經理誤發AV女裸照到公司群組　下屬提早返工食花生

誤傳私人訊息到大組經常發生，男生間的「開心Share」一旦誤發後果更嚴重。有台灣經理周日在LINE的工作群組誤發AV女優裸照，情急下誤按刪除圖片而非「收回」，結果照片僅在自己手機消失，令到所有下屬哭笑不得。網上分享事件的其中一名下屬指所有人「第一次這麼期待禮拜一的到來」，眾人為食花生更提早一小時返工，最終經理勇敢現身並向女同事道歉，更請大家飲咖啡。網民對此爆笑，引來萬人狂「畀like」。

台灣有一名經理周日在LINE大組誤發一張AV女優裸照。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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台灣一名男網民日前在facebook群組「爆廢公社」上載兩張LINE截圖，指前日正值星期日、無人需要上班，沒料晚上8時許經理在共有18人的工作大組中，發出一張AV女優裸照，明顯見到胸部及性器官，同事紛紛問「經理，你是不是傳錯地方了嗎？」、「哈哈哈」、「暈了」，更戲稱「我還沒滿18歲，不要這樣」。

有人好心建議經理「訊息可以收回，年紀雖然大，要跟着時代進步」，惟眾人及後發現經理或是不知收回功能，又可能太過匆忙按錯，竟直接在自己手機刪除圖片，但其他人仍然見到裸照，他也因而再無法收回，令裸照在大組「流芳百世」。

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樓主在文中笑指「這個故事告訴我們，轉傳前一定要看仔細是哪個群組，否則在公司裡絕對一post成名」，更標籤「好想看明天公司的氣氛」、「第一次這麼期待禮拜一的到來」。

帖文引起過萬人「畀like」，紛紛笑稱經理「還好不是傳老婆的」、「尷尬」，更有不少網民「求後續」。樓主翌日果然再有更新，指周一明明9時上班，惟成班同事齊齊提早一小時「就提着早餐出現在公司，女同事就一直傻笑」，眾人更搞笑在組內討論，「嗯！照片看起來是個可敬的對手！」、「經理！我們是團隊啊！不要想着個人式英雄主義啊啊啊」、「經理，我昨晚一收到，立馬想衝回公司！」

最終，主角現身，經理先向眾人解釋「要轉傳給朋友，一時手殘轉錯群組」，他也勇敢向女同事道歉，而且請同事們飲一杯咖啡，就着好奇的同事，他更大方交流出5個片群，令尷尬事瞬間在溫馨氣氛下落幕。有八卦網民更玩網上搜尋，追問樓主其經理分享的，是否知名日本AV女優julia的照片，亦即時引起另一翻討論。

其實香港也曾發生過類似尷尬意外，網傳一名父親在家長群組發出「HJ2Q，賓周都損」文字訊號，隨後指自己發錯，網上亦流傳有姐夫在家族群組發交一條AV連結，更指「呢條女仲勁過我老婆個妹呀」，其後指「sorry send錯」。

（綜合）