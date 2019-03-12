怪獸家長帶子女到狗公園違規踩單車　懶理勸喻：我哋不嬲都係咁

每到假日，不少家長都喜愛帶小朋友到公園玩，一享天倫之樂。但有網民近日於facebook上載片段，怒斥一對怪獸父母帶同2名子女到將軍澳的狗公園踏單車，但父母竟任由小朋友踏單車四圍走，對其他使用者的寵物構成很大危險。事後有管理員曾向父母勸告禁止踏單車，但他們懶理，更厚面皮反斥：「我哋不嬲都係咁。」不少網民直言怪獸家長自私，「離晒大譜喎！」

有網民近日於facebook上載片段，怒斥一對怪獸父母帶同2名子女到將軍澳的狗公園踏單車，但該對父母任由小朋友踏單車四圍走，非常危險。（fb群組「將軍澳」圖片）

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該網民於fb群組「將軍澳」發布相片及片段，指出10日下午時份有對父母帶同2名子女到狗公園遛狗，其間更讓子女在公園內踏單車。片中可見，該對小朋友興奮地踏單車四圍走，但附近亦有不少寵物狗正在散步，父母雖然站在一旁看着子女，卻無加以提點要小心，可見危險性非常高。

樓主續指，後來有管理員前來向父母作出勸告，解釋狗公園內禁止踏單車，以免構成意外。但該對父母不但無視，更大聲反駁：「我哋不嬲都係咁！」他們自私的行為令樓主心感不忿。

有不少網民亦留言批評：「真係好憎人講『不嬲都係咁』就將件錯事延續落去。」、「唔只生仔生女要考牌，做人都要考牌。」、「一陣畀狗咬又唔知係邊個責任。」、「自己都做唔好學咩人生仔？有資格教咩？」、「香港有好多呢啲自私精父母！」部份網民更笑言：「可能佢哋當自己係狗呢？」、「人哋當仔女係狗又話你知咩？」

（fb群組「將軍澳」）