【生仔要考牌？】港媽問：4歲小朋友可否玩浮潛？　網民轟玩命

一家大細出外旅行固然開心，惟很多活動未必一定適合小朋友參與？近日有港媽在facebook群組發問有否網友去過泰國芭堤雅玩浮潛？繼而再問：「想請問小朋友四歲可唔可以玩㗎？」帖文引來網民回應，其後有人將帖文截圖分享到社交網站，旋即惹來一面倒炮轟，形容帶年紀那麼小的孩子去浮潛如同「揾個仔條命較飛」，勸父母不要出海。

外地一些公司提供「親子浮潛」服務，家長宜先查問清楚，並衡量安全風險及孩子是否適合下水，才決定是否參加活動。（Natural Blue官方圖片）

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有網民今日（11日）投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，截圖顯示有港媽詢問有沒有人去過芭堤雅玩浮潛？又問4歲小朋友可否玩，以及是否需要帶備浮潛裝備。投稿的網民表示無奈，「真係叫人點答你……萬一答你話小朋友4歲可以玩浮潛，而又不幸地發生意外，你會打算搵回答你果個人晦氣？」。

原來該名港媽先於facebook群組「泰旅谷真好玩」發帖求教，而大部分網民都不贊成讓4歲小朋友去浮潛，紛紛留言指「你唔怕有危險，人哋唔會同你怕的」、「4歲唔好出海玩喇，等小朋友游水叻啲先」。

外地一些公司提供「親子浮潛」服務，家長宜先查問清楚，並衡量安全風險及孩子是否適合下水，才決定是否參加活動。圖為示意圖（ 視覺中國/GettyImages）

有網民斥涉事父母不懂衡量安全，「仔是你的，作為父母既然將自己親生兒子的安全也要問大神」、「揾個仔條命較飛！佩服！」；有網民勸喻「自己買套裝備在酒店泳池玩啦」、「芭提雅不潛也無損失」。

究竟兒童到甚麼歲數才可以浮潛呢？在外地有些潛公司提供親子服務，例如在日本沖繩及台灣都有，服務的兒童大多是2歲以上，而各位家長報名前應先了解清楚流程及危險性，並仔細衡量子女是否適合下水，才決定應否參加。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）