轉位唔出聲伊麵有牙籤　喪親港男設纓紅宴一肚火　轟酒樓不負責任

傳統孝子賢孫白事後和親友聚首悼念先人，會擺纓紅宴脫孝，惟日前有港男因嫲嫲過身、火化後設纓紅宴招呼百名親友，沒料到場才發現原訂安排的位置被用要轉場、新位置隔音佳超嘈，又狂上白飯餸遲來，伊麵內更藏有牙籤勁危險，設10圍花逾2萬元，最終卻嬲爆收場。他怒轟酒樓不負責任，只稱負責同事已離職，事後電郵投訴亦無人理會。

老人家看中煌府酒樓荃灣南豐中心分店有一個小台，方便屆時影相，亦相信酒樓容納到他們，所以上月已經支付4000元訂金擺10席，並向一位鍾姓女職員強調一定要有小台。（受訪者提供）

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事主向《香港01》表示，嫲嫲早前過身，定於上周六（9日）進行火化，一家約100人即日在酒樓舉辦纓紅宴，當中九成是老人家，包括至少20名在美國定居或住在鄉下、超過70歲的親戚亦特意回港悼念先人。他指家中長輩看中煌府酒樓荃灣南豐中心分店有一個小台，方便屆時影相，故早在上月已到場訂位並付4000元訂金擺10席，當時向鍾姓女職員再三強調一定要有小台。

他指沒料纓紅宴當日，眾人到場才發現酒樓用板隔開兩邊，小台一邊卻安排給另一家人，而當時尚未有人抵達，他即時出示收據向店長理論，重申落訂已要求小台位置，但店長「咩都唔check唔睇」，只推說「鍾小姐冇做，所以唔知佢啲安排」，又串爆稱另一家人「包咗13圍，多過你哋（意指事主），所以冇得轉」。

其中一枱一名親戚眼利，見到麵中有一支牙籤，儼如「保護色」難以發現，慶幸沒有老人家受傷，不知廚房師傅發生何事。（受訪者提供）

突然被轉場令事主一家氣結，批評酒樓沒事先通知，質問「個員工唔做，就冇人知啲預訂安排內容嘅咩？咁大間公司得一個員工知？」要求店長出示預訂記錄，店長一直稱店內沒有單據及其他記錄，言談間坦白不會轉，又嘗試「free一個人頭」，希望事主及親友接受安排。

事主認為「今次係嫲嫲嘅最後一餐，唔應該因為酒樓疏忽同無系統搞到唔好睇，失禮阿嫲是大」，他指當時所有人到齊只能迫於無奈照食，但被安排位置太細令所有人「迫住坐」，而且酒樓僅用木板隔開「去唔到頂」，令飲茶人聲勁應聲好嘈。

他又批評開席時餸菜遲遲未上，但職員不停派白飯，「派到成枱都係」，令老人家不滿，食到快要完席時酒樓呈上炒飯及伊麵，誰知又被發現麵中暗藏牙籤，儼如「保護色」難以發現，慶幸沒有老人家受傷，怒斥酒樓好離譜。

事主指最終扣除訂金10席花約2萬元，當中有人是素食，部長稱「做得唔好食，所以free咗食素嘅兩個位」，但肯定對方「冇話係因為搞錯個場而補償畀我哋」。

事主指由始至終沒有要求任何優惠或着數，就「賠償」亦「唔會死都要畀番錢」，但認為「雖然我哋係做白事，唔代表酒樓可以咁樣對待我哋…至親嘅嫲嫲最後嗰餐就係因為呢啲不負責任嘅經營導致成件事破壞晒」，質疑如果舉辦婚宴，酒樓接單後「撈亂咗，客人嗌極，佢都話係因為負責人冇做，佢冇得check呀、改唔到，咁客人可以點」。

他坦言對纓紅宴如此落幕感到不快，當日即時發送電郵要求該集團了解及道歉，但一直沒有回覆，所以決定公開事件，提醒其他人若在涉事酒樓舉辦紅白二事，需要考慮清楚。

《香港01》致電煌府酒樓荃灣南豐中心分店，經理指會轉交辦公室職員回覆，暫時未有回應。

（綜合）