拎電話去整BIGBANG勝利群組洩偷拍片　網民：韓版陳冠希淫照事件

韓國天團BIGBANG成員勝利近日捲入性交易風波，惹來一身蟻退出娛樂圈，相關內幕愈揭愈多，他再被爆在與歌手好友鄭俊英的群組內，分享涉偷拍女生的性愛影片，群組內容曝光，竟因組內有人拿手機去維修而流出及報警。不少網民指今次洩密事件，令人聯想到2008年港星陳冠希的淫照事件，笑稱「人類總要重覆犯錯」、「希哥走得太前」。

BIGBANG成員勝利近日捲入性交易風波，其有份的群組對話內容日前曝光，當中涉某藝人非法偷拍女生。（勝利IG圖片）

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綜合韓國傳媒報道，勝利涉嫌向海外投資者提供性招待，在爆出的聊天紀錄中，群組內有人上載非法偷拍女生的影片及照片，估計受害者高達10名。當中在韓國時間2016年1月9日晚上8時42分，一名姓金的男子上載多張疑似於酒店內偷拍的淫照及短片，片中的女生處於醉酒狀態，對話顯示勝利能認出片中主角，並說：「原來是XX哥。」

從流出的對話截圖所見，群組中一名姓金的男生，上載多張偷拍女生的短片及照片，而勝利亦能認出片中主角。（網上圖片）

鄭俊英與勝利的共同群組中，涉有多段偷拍性愛片，有指涉及受害女性多達10人。（視覺中國圖片）

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南韓警方其後透露，鄭俊英在BIGBANG成員勝利的手機聊天群組中散布疑似違法拍攝的性愛片段，並涉嫌在其他群組分享短片和照片，警方擬傳訊鄭俊英到案助查。鄭俊英所屬公司稱鄭正在美國工作，鄭則指會盡快回韓國接受警方調查。另一被指捲入案中的Highlight成員龍俊亨，否認加入有關群組，昨晚更在其IG表明，「我根本不知道有那種事」。

根據南韓法律，若未經涉事者同意傳送私密影片，涉違反「性暴力處罰相關法」，可被判5年以上有期徒刑及罰款3000萬韓元。

勝利昨在ig公布退出娛樂圈，引起關注。（網頁截圖）

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整件事件曝光原因，據報是群組內有人拿手機外出維修，因而被人看到聊天紀錄，其後告發引來警方調查。

不少網民直指這次韓國演藝界的大醜聞，令人聯想到2008年震動全港的「陳冠希閃卡」事件，當時女星淫照流出也因電腦在外維修引起，不少網民形容今次可說是「韓版陳冠希淫照事件」，笑稱「人類總要重覆犯錯」、「希哥走得太前」。

有網民形容今次是韓版陳冠希淫照事件，當年陳冠希因此事避走美國及宣布無限期退出娛樂圈，沉寂一段時間才復出。（陳冠希IG圖片）

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2008年有匿名網民於香港討論區發布淫照，相中主角疑似是陳冠希及眾多知名女星，隨後淫照愈爆愈多，牽涉女主角更有鐘欣潼、張栢芝、陳文媛等，其後陳冠希承認是電腦維修時不慎流出照片，並非本人洩密。事後陳冠希一度避走美國及宣布無限期退出娛樂圈，沉寂一段時間才復出。而流出照片的史可雋，其後被控不誠實使用電腦罪名成立，被判監8個月零15日。

（綜合）