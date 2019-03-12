怨念極深？蜂農「賭命」生擒蜜蜂天敵　胡蜂浸蜜糖原來價值很高？

蜜糖美味又好處多多，惟全球的蜜蜂數量逐漸減少，加上天敵胡蜂（即「黃蜂」）不時出現破壞蜂巢，令蜂農非常頭痕。近日有網民發現日本有蜂農出售「胡蜂蜜糖」，更介紹稱「這是蜂園主人賭上性命捉回來的」，非常搞笑，不禁令人覺得蜂農和胡蜂之間怨念很深。雖然外表看起來非常恐怖，但「胡蜂蜜糖」原來營養價值極高！

有日本網民在Twitter分享蜂農出售的「胡蜂蜜糖」。（Twitter「yusai00」圖片）

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日前有日本網民在Twitter分享蜂農出售的「胡蜂蜜糖」，從上載的相片中可見，原隻的胡蜂被浸在蜜糖中，用膠樽裝起，看起來十分恐怖，而介紹牌上更寫有蜂園主人的心聲：「這是蜂園主人賭上性命，將蜜蜂的天敵胡蜂捉回來，再把它活生生地用蜜糖醃製。」胡蜂蜜糖一樽價值1400円（約98港元）。

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這句說話令樓主大吃一驚，笑言蜂農對胡蜂的怨恨已經去到瘋狂的程度。大批網民看到原隻胡蜂後都非常驚訝，指蜂農「有愛着敵人的感覺」。雖然外表看起來非常恐怖，但亦有不少網民指，「胡蜂蜜糖」原來有治喉痛、預防疲勞、改善體質的功效。

胡蜂生性兇猛，若不幸被直接螫傷，有機會引發呼吸困難及心臟衰竭，嚴重者會引致死亡，傷者應及早求醫。不過當胡蜂的毒和蜜糖混合後，毒性會被分解，變成營養價值極高的蜜糖，可用作過度勞累和心律失常的草藥，預防疲勞，改善體力和循環。

（Twitter「yusai00」）