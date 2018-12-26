台男發現奇特3色蜂巢　「養蜂掌門人」詳盡解說：長腳蜂採紙築成

很多人見到蜂巢都會馬上走避，台灣一名網民在外婆家中摘下了一個外形非常特別的蜂巢，一般的蜂巢都是褐色的，不過這個蜂巢竟是藍色、紅色及淺褐色相間的，該網民於是好奇地詢問「上面（巢）怎麼會有這種顏色啊？是什麼特別的蜜蜂嗎？」

該名台灣網民在討論區「批踢踢」貼出圖片，可見這個蜂巢為圓錐狀，外表可見藍色、紅色及淺褐色相間。（「批踢踢」圖片）

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該名台灣網民在討論區「批踢踢」貼出圖片，表示在外婆家摘下一個特別的蜂巢，照片中可見這個蜂巢為圓錐狀，外表可見藍色、紅色及淺褐色相間，而內裏就是一個個六角形的「房間」，都是有藍、紅色的，相當好看。

長腳蜂會採集木頭纖維或紙箱，再配合水分，融合成築巢的素材。（Getty）

帖文一出，立刻引來網民熱議，有些人說這種蜜蜂可能有毒，有人說「一直想要有個彩虹蜂巢」，眾說紛紜。後來有一名從事養蜂業、自稱「養蜂第四代掌門人」的專業網民解釋，「這個蜂巢是長腳蜂的巢」，他指長腳蜂俗稱「紙蜂」（paper wasps），不是蜜蜂，而是屬胡蜂類的，幼蟲吃肉，成蟲吃花蜜或腐爛水果，不會產蜂蜜。由於長腳蜂會採集木頭纖維或紙箱，再配合水分，融合成築巢的素材，所以長腳蜂可能採集了有顏色的紙張，形成少見有顏色的蜂巢。

至於蜜蜂所生產的蜂蜜是否有毒，該網民指一般來說，是看蜜蜂採取的花蜜有沒有毒，跟蜜蜂本身無關。有網民看過解釋後紛紛留言表示，「廣告紙五顏六色的被拿去用了就變成這樣」、「紙類也會被當成築巢材料，長知識了」、「看蜜蜂長知識」。

（PTT討論區）