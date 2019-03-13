耳發炎男友服盤尼西林　女友口交吞精致藥物敏感　醫學界：首例

西班牙一名女子為耳朵受感染正在服用藥物的男朋友口交，沒料從男方精液中誤服藥物，令她藥物敏感，不但身上出疹及呼吸困難，更一度險死，幸及時送院急救逃出鬼門關。此事登上英國的醫學期刊，被認為是首次因為口交而觸發藥物感敏的病例。

西班牙一名有藥物敏感的女子為男友口交，但因對方正服用盤尼西林，因而誤服藥物，幾乎送命。（GettyImages／視覺中國）

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一名來自西班牙阿利坎特（Alicante）的31歲女子為男朋友口交，沒料完事後突然開始嘔吐，身上開始發疹，呼吸變得困難，情況危急需急送醫院急救。女子在醫院向醫生表示，她對抗生素敏感，但為男友口交之前，沒有服用過任何藥物。

醫生深入了解，發現女子的男朋友因為耳朵感染，正在服用某類盤尼西林藥物，使其精液亦含有該種藥物，疑她因口交吞下精液，故間接服下。這名女子接受腎上腺素及類固醇的治療後，呼吸開始恢復正常，約一星期完全康復出院。

醫生建議，如果正在服用可以引起敏感的藥物，應該使用安全套。（GettyImages／視覺中國）

這個病例登上《英國醫學期刊病例報告》，當中提到「就我們所知，這是首宗懷疑女子與正在服用藥物的男性發生性接觸後，觸發女方藥物敏感的案例，我們假設女方從精液之中吸收到致敏藥物」。

期刊文章的主要作者艾文娜拉（Susana Almenara）表示，任何人如果已經知道有藥物敏感，都需要留意相關潛在危機，確保與對方進行性接觸時要使用安全套，「如果正在服用可以引起過敏的藥物，我們建議使用安全套」。

是次病例中，女子雖然有可能因為精液中的蛋白質而致敏，不過醫生已經排除相關可能性，因為女子過去進行口交時都沒有發生過敏。根據過去報告，人們可能透過接吻或性交接觸到致敏藥物，但因口交而引起過敏的則是第一次。

（Fox News、New York Post）