【美齡幸福便當】兒子嚴重食物敏感　母全天候留守8分鐘救命距離

食物敏感似乎是越來越普遍的健康問題，輕則皮膚痕癢、腫脹，重則氣管收窄、呼吸困難，如未有及時緩解嚴重徵狀，隨時有可能在短時間內致命，故有食物敏感的人要非常小心地「揀飲擇食」。 早年曾在港當歌手，其後轉戰日本藝壇，並在當地結婚產子的教育博士陳美齡，近年重新在港活躍，她更走訪14個香港家庭，體驗不同的親子關係，寫成新書《美齡的幸福便當》。當中一個家庭的6歲兒子有嚴重食物敏感，加上濕疹困擾而令到全身傷痕纍纍。男童如接觸到致敏食物，身體即出現紅腫，甚至噴射式嘔吐，須即時送院搶救。因此，母親許下8分鐘趕到兒子身邊的承諾，確保可即時替他注射「救命針」。 為了兒子性命，這位媽媽原本完全不懂煮食，經不斷學習後，學會悉心預備各式卡通便當來引起兒子食慾。雖然兒子的成長路充滿艱辛，但媽媽向他灌輸正面思想，令他比同齡孩子更成熟及更有同理心，成為一個堅強勇敢又善良聰明的孩子。

琛比的兒子Tiger嚴重過敏的食物包括蛋白、花生、牛奶，其中魚最嚴重，超過100%敏感。圖為陳美齡採訪母子時的合照。（出版社提供）

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以下是《美齡幸福便當》的內容節錄：

8分鐘有多久？原來對於患食物敏感的小朋友來說，8分鐘是足以致命的時間。今次的主角兒子Tiger患有嚴重的食物敏感，莫說是零食，普通如雞蛋、魚、白飯，都會引發過敏反應，情況嚴重起來，甚至會有生命危險。媽媽琛比24小時候命，萬一Tiger病發，無論如何她都會8分鐘內趕到，對兒子許下8分鐘的承諾。

Tiger現在6歲，讀一年級。在他一歲多的時候，無意中握破了一隻雞蛋，蛋汁流落右手後，整隻右手竟然腫起，但琛比以為是生奶癬，便沒有理會。Tiger亦試過在茶樓吃鯪魚球，嘴唇和眼睛又突然腫起，並開始嘔吐。

琛比憶述過往情景：「其實當時已經有好多次提示，但因缺乏知識，故一直以為是其他普通病，沒想過是食物敏感。直到一次見Tiger的眼睛發藍，於是拿雞蛋熱敷驅風，怎料令他的雙眼嚴重紅腫，開頭以為是雞蛋太熱，但慢慢眼腫得只剩下一線，最後唯有送他入院。」

醫生懷疑他患有食物敏感，一測試果然發現情況嚴重，「食物過敏分為六級，Tiger二至六級都不可以吃，他嚴重過敏的食物有蛋白、花生、牛奶，其中魚最嚴重，超過100%敏感。他連奶粉都不可以吃，每次飲奶粉都會嘔吐，嘔到全身發紅，出疹，連鼻孔都會噴奶，故幼兒時只能餵他吃人奶。」

琛比每日為兒子準備愛心便當，以卡通造型提升兒子食慾。（出版社提供）

琛比坦言，照顧Tiger初期困難重重：「我不是專業的醫療人員，但有些食物連醫生、營養師都不敢肯定他可否吃。我自己每天要研究很多資料，鼓起勇氣逐少給他嘗試各種食物。試過有次Tiger在街上吃到只有手指頭般大的芝士蛋糕，又馬上噴射式地嘔吐，頭變紅腫，最終送院收場。」

「你的分別在外表，別人的分別在內心。」除了嚴重的食物過敏，Tiger也患有濕疹，小朋友忍不住搔癢，導致傷口感染，身上總是傷痕纍纍。

琛比正面的教育，令Tiger從食物過敏中明白沒有人是完美的，令他比同齡小孩更成熟。看著身上的繃帶，他會自嘲是木乃伊，也笑說手指上的膠布是戒指。而他的自制能力亦遠超同齡小孩，除了不會亂吃零食，也不會嚷著買玩具，打遊戲機時說玩兩局就兩局，分分鐘連大人也做不到。琛比形容Tiger的性格比一般小朋友堅強，抗逆能力高，懂得自我安慰，面對失敗很快便可以爬起身。

由於食物敏感嚴重起來會有生命危險，所以醫生為Tiger配給了兩支腎上腺素針，俗稱「救命針」。一支由琛比隨身攜帶，另一支則會放在學校。患食物敏感的人一般都連帶有其他敏感，Tiger也是如此，接觸到某些樹木、泥膠，甚至漂白水都會觸發症狀，試過於幼稚園嗅到濃烈的漂白水味，臉上馬上出疹。

令Tiger嚴重過敏的食物有蛋白、花生、牛奶等等，他曾因吃了致敏的食物而出現噴射式嘔吐，最後要送院治理。（GettyImages/視覺中國）

所以琛比對Tiger有一個8分鐘的承諾，一定會在Tiger8分鐘路程的範圍逗留。如遇上緊急情況，琛比可立即趕去為Tiger打針。Tiger尚在讀幼稚園時，琛比更會在幼稚園附近的公園坐3、4小時，等待Tiger放學。

美齡不禁讚嘆：「琛比真的很偉大，為兒子24小時候命，而且態度十分正面。」琛比沒有太大反應，彷彿把一切都以平常心對待：「我相信父母對小朋友的影響是非常大的，如我展露出擔心和負面的情緒，最受影響的一定是Tiger，所以我都抱著開懷的心。我教Tiger要樂觀，不要凡事都追究原因，即使追究自己為何會有病，都改變不了事實，找出解決辦法更重要。」

琛比以前對煮食一竅不通，連即食麵也不會煮，但自發現Tiger患食物敏感後，她不單會鑽研各種煮法，更學懂了看食物標籤。琛比表示煮Tiger的便當難度很高：「食物種類少，要用有限材料變出無限可能。Tiger不能吃雞蛋，但他之前說好想吃蛋包飯，於是我便以粟米蓉溝麵粉，扮成煎蛋皮給他吃。」Tiger平常多吃豬肉，那琛比便花盡心思，每天將豬肉千變萬化，弄成蒸肉餅、煎肉餅、炸豬柳、豬肉漢堡等等。

Tiger升小一時需要訂飯，但飯單上的食物，Tiger當然無法選擇，琛比見他失落的樣子，馬上說：「不要緊！我們做些更美味的！」然後便開始製作卡通便當。訪問當日，琛比以粟米蓉混白飯，搓成黃色的比卡超飯團，配以炸豬柳和剪腸粉，可愛又美味。

問及Tiger最愛琛比煮甚麼，他如數家珍：「喜歡超夢夢火腿飯、小火龍番茄飯，超級瑪利奧飯團。」原來琛比一年來已做了很多不同款式的卡通便當，令 Tiger對吃飯減少抗拒，實在用心良苦。

琛比教曉Tiger樂觀接受自己的身體問題，積極找出解決辦法更重要。（GettyImages/視覺中國）

美齡覺得琛比已經盡了一百二十分的努力：「當我和Tiger在公園玩耍時，我問他喜歡媽媽嗎？他說超超超超超喜歡你的！即使Tiger很容易遇上危險，但你仍用微笑面對，把一切困難當成學習、挑戰，這非常值得讚揚和尊敬。Tiger說長大後希望成為科學家，研究濕疹藥，醫好自己也可以幫助別人，我感動到起雞皮疙瘩。」

琛比期望兒子：「希望將來他可做到自己想做的事，不會被先天問題影響到。」美齡續說：「Tiger明白自己的狀況，正因為他有這個弱點，所以他希望成為醫生，幫助患濕疹的人。將弱點轉換成優點，這是最好的人生觀。六歲已經那麼懂事，正面接受挑戰，是父母的功勞，希望你能鼓勵他拯救世界。」最後美齡補充：「食物敏感令他的限制多了，也很影響他怎樣看自己，愈大會愈關注別人目光，要給予更多支持，不然到中學時他會很難捱。人慢慢長大，多教他生活上的小貼士，等他在社會上沒有自卑感，生活得更快樂。父母不能照顧得太久，要讓他管理好自己的人生。」

對於患食物敏感的小朋友來說，8分鐘是足以致命的時間。（GettyImages/視覺中國）

美齡心聲

Tiger是一個堅強、勇敢、善良、聰明，和實在太可愛的孩子。我想擁著他，告訴他我是多麼的喜歡他、尊敬他和珍惜他。他真的太有型，太棒了。在他的身邊，我的心是熱的，有點透不過氣，好像是fall in love的感覺。他是一個有重度敏感的小孩子，雖然只有六歲，但他的智慧和同理心遠超很多大人，是一個小巨人。像的，而且挑戰不會完結，可能一生都要面對。正因如此，琛比的笑容和Tiger的正能量才那麼感動人。雖然Tiger有很多食物不能吃，只要吃錯一點東西，就會有生命危險；他也受過同學欺凌，還因為濕疹，手腳都有傷痕。但他見到我們的時候，眼睛亮起來，對我們十分好奇，百分百願意和我們做朋友。

我和他在公園玩得樂不可支，坐下來，問他長大後希望做甚麼。他看著我，用一副「你真的還要問嗎」的表情說：「當然是做研究來救像我一樣的小孩啦！」我聽了心一緊，差不多哭了。六歲的他，太懂事了！我把這段對白告訴琛比時，她也眼濕濕，一面微笑，一面哭。過了幾天，我教Tiger為媽媽做驚喜便當，他開心得很，和我們一起煮。雖然我們已經很小心，但也不清楚究竟他吃了便當後，會否有敏感反應。他和媽媽一起坐下，勇敢的嘗試了一口，不久就開始咳嗽，而且流眼淚，當時我的心我知道他像一個勇敢的騎士，希望使大家快樂，所以勉強和我們一起吃便當，但他的身體卻不能接受。當時我難受到不得了，真的希望有魔法可以幫他把敏感趕走。

琛比說Tiger的情況已好了很多，而且他也會小心照顧自己。他的人生是不容易的，但我深信他一定有勇氣去完成夢想，我欣賞他的人。像他一樣有個性和魅力的孩子真的很少碰到，這是琛比夫婦養育的成果。首先，琛比是完全沒有抱怨的人，無論甚麼狀況都甘心接受。他們也不會低估Tiger的理解力，讓Tiger明白自己的病情，一起面對困難。他們給Tiger的信賴，培養Tiger成為一個有自信和責任感的人。父母的教育方式，真的可以影響兒女的一生。Tiger和父母是一個團隊，齊心合力，不會對病魔屈服。他的勇氣給我很大的鼓舞，令我覺得自己也不可隨便埋怨或放棄。多謝你Tiger，世界是更美好，因為有你。

書名：《美齡幸福便當》（三聯書店）

作者：陳美齡

1955年出生於香港；1972年憑藉《虞美人花》在日本作為歌手出道。先求學於上智大學國際學專業，後於加拿大多倫多大學（社會兒童心理學專業）畢業。1985年結婚，翌年生下大兒子。1989年，前往美國史丹福大學攻讀教育學博士課程。留學期間的1989年當年，二兒子出生。1994年獲得教育學博士稱號（Ph.D）。1996年三兒子出生。之後，除了參與各類演藝活動，也兼任隨筆作家、聯合國兒童基金會亞洲親善大使、日本抗癌協會「微笑大使」、香港浸會大學特別教授等，活躍於各個領域。

出版社：三聯書店

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。