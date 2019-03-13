失明人士怒轟殘廁遭濫用　寧願全天侯上鎖：根本問題是公民教育差

不少商場及政府建築物都設有俗稱「殘廁」的暢通易達洗手間（accessible toilet），不過有失明人士昨於fb專頁怒轟殘廁經常被濫用，批評有市民不當使用，如在殘廁內吸煙、直接踩上廁所板等，令真正有需要的人被迫使用環境惡劣的洗手間。樓主指，相關情況一直沒有改善，甚至愈來愈差，直指與公民教育有關，稱寧願麻煩一點，不介意殘廁全天候上鎖，「好過個廁所變咗部份人嘅開心樂園」。

失明人士面包於fb發文，批評俗稱殘廁的暢通易達洗手間經常被人濫用，稱寧願麻煩亦不介意殘廁全天候上鎖。圖為示意圖。（視覺中國）

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失明人士面包昨於其facebook專頁「面包無眼睇」發文，稱要「炮轟」不當使用俗稱「殘廁」的暢通易達洗手間的人。他指出，殘廁原本是為殘疾及全失明人士設計，不過卻時常被濫用，如有人會將殘廁作為「蛇竇」，「喺裏面吞雲吐霧食煙，快樂過神仙」，令其他使用者被迫食二手煙，「好多輪椅朋友因為嚴重疾病需要用呼吸機，呼吸系統比一般人差好多，對煙味特別敏感，呢種無奈、辛苦有幾多個人會明白體會得到？」。

除吸煙外，面包指有些市民使用殘廁時，會為一己方便將殘廁弄得又濕又滑，「好似去咗溜冰場咁樣，對於我哋睇唔到嘅朋友，用步行架唔方便嘅朋友，好容易引起意外受傷，有幾多個人會諗到」；亦有人會怕弄髒而直接踩上廁板，失明人士入內時根本未能察覺，「好多肢體傷殘嘅朋友手腳協調唔到，攞張消毒紙巾抹廁所板嘅能力都冇」。

面包指，很多地方為避免有人濫用，索性將暢通易達洗手間全日上鎖，有需要人士往往需要預先致電才可使用。（資料圖片）

面包接受《香港01》訪問時說，以往很多地方為避免有人濫用，索性將暢通易達洗手間全日上鎖，有需要人士往往需要預先致電才可使用，「有時要等成5分鐘，急到爆都未有得去」。更大問題是某些商場將殘廁上鎖，只在門外貼上印有電話的普通告示，並無點字或凸起的電話號碼牌，令失明人士只能「摸門輕嘆」，最終仍要向別人求助才能去洗手間。

他與其他輪椅使用者討論後認為，雖然每次使用洗手間前要打電話是十分不便，但因濫用殘廁情況愈見嚴重，寧願所有暢通易達洗手間「全天候上鎖」，以確保有需要人士可使用較乾淨及安全的洗手間，「我哋寧願早啲打電話借用洗手間，好過個廁所變咗部份人嘅開心樂園，我哋用家就唔知點算」。

面包認為，濫用殘廁的問題歸根究底是因為本港的公民教育不足。（fb專頁「面包無眼睇」圖片）

面包指出，濫用殘廁的問題歸根究底是因為本港的公民教育不足，令市民未能養成正確的「廁所」文化。他認為暢通易達洗手間就如交通工具的關愛座一樣，所有人也可使用，並非殘疾及失明人士專利，不過當大家看見有需要的人時，可先讓他們使用，並且要適當地使用，顧及他人需要。

（facebook專頁「面包無眼睇」）