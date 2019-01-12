台善心警助人26年　中風失明獲受助人集氣祈福　奇蹟康復如常人

台中市警界周知的「大善人」林志營，從警26年來送無名屍最後一哩路、協助弱勢者申請救助金，去年他無預警中風，曾受助的弱勢人、癌末者得知，專程到廟替他點燈集氣祈福，歷經復健之路林員康復狀況與常人一般，連醫師都稱奇。 前天他協助一名暴斃街友舉辦告別式，其胞弟感念，再將救助善款餘額7千台幣（約1,800港元）回捐給慈善單位，向林志營看齊，「幫助更多需要幫助的人」。

現任台中市第一分局警備隊警員的林志營（46歲），有著「大善人」綽號，不因他有錢，而是他上班遇到的無名屍、街友、癌友，甚至是弱勢戶，經評估需要急難救助，他便積極轉介區公所或慈善機關，幫助弱勢者度過難關。

十年前，他曾協助一位癌末男子申請救助金，男子長年感念在心，去年中旬，透過派出所得知林員無預警中風，喪失視覺，癌末男到廟不為自己，是替林志營點燈祈福康復；其他慈善單位與弱勢戶聞訊，紛紛替他集氣加油，讓病榻中的林志營感念「善有善報」。

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林志營謙虛地說，或許是平日助人為善的善念，去年僅復健3個月，視力幾乎恢復，順利回職場上班，「連醫師都稱奇，認為恢復狀況太好了」，讓他更加堅信手心向下的力量。

從生命關卡重生的林志營有感，「在我有生之年，繼續協助弱勢者度過難關！」並形容自己只是「小小轉介者」，真正感謝的是願意提供急難救助的宮廟與慈善機構。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】