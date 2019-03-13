老公主動砌新床　妻勁期待　發現真相超崩潰：不是給我用的！

假如另一半主動DIY製作家具，作為太太肯定非常感動，不過外國一名人妻近日在網上大呻，被丈夫的傑作弄得哭笑不得。樓主日前發文，指早前買了新床褥，其後丈夫突然主動製作床架，令她非常安慰又期待，更指「新床褥終有容身之處」，惟等了個多小時，她卻發現新床架不是為她打造，而是給家中的新寵愛貓，令她當場傻眼。

丈夫克里斯主動砌床架，令妻子茱莉亞興奮又期待，但結果卻出人意料。（Julia Carlson fb圖片）

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該名外國人妻茱莉亞（Julia）日前在facebook及Reddit發文，指最近買了一張新床褥，當她聽到丈夫克里斯（Chris）主動製作床架時，即感到非常興奮，亦很期待對方的大作。詎料約1個小時後，她往查看丈夫造床進度時，卻發現床架異常細小，完全不是供成年人使用，「原來新床架及迷你茶几是造給貓貓的」，這個真相讓滿心期待的樓主潰崩。從樓主上載的照片可見，床架造工精緻紮實，附有特製床褥，旁邊還有一張小茶几，而愛貓Ollie則像公主般趴在床上，讓茱莉亞又無奈又妒忌。

外國女網民日前發文，指丈夫主動砌床架，令她非常興奮又期待，但結果床架的用家卻是愛貓Ollie。（Julia Carlson fb圖片）

茱莉亞接受外國傳媒訪問時透露，丈夫一向反對養貓，認為太費心神及責任太大，詎料有日他前往購買生活用品時，卻突然帶了一隻貓咪回家，自此便成為貓奴。而克里斯則表示，平日愛看YouTube自學木工，今次耗時一小時就完成貓床。

帖文一出，即引起大批網民熱議，不少女網民笑言要另一半做新床給家中愛貓，又有人笑稱家中有5隻貓，問道克里斯可會製作「碌架床」。

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