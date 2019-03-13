【多圖】由細望到大　貓咪最愛看洗衣機震動　網民分享主子怪習慣

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人有不同性格，貓咪都有自己的古怪習慣。近日一名貓奴在facebook寵物群組分享，指家中主子最愛望着洗衣機，由細到大都有這個喜好，詢問其他網友的貓主子是否都有些怪習慣。結果反應熱烈，引起不少網民共鳴，齊齊分享貓咪的奇怪生活習慣，如同樣喜歡觀看洗衣機，亦有貓主子最愛看六合彩攪珠等。

林先生在facebook群組分享，指家中主子最愛望着洗衣機，由細到大都有這個喜好。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

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網民林先生前日（11日）在facebook「天下貓貓一樣貓群組」發帖，上載數張貓咪在洗衣機前探頭探腦，一臉好奇地看着機內的衣服不斷轉的照片，指「我呢隻叉燒，鍾意望洗衣機」，又問「大家嘅主子，由細到大有冇啲怪習慣」。

網民分享家中愛貓怪習慣：
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結果帖文引起大量主人共鳴，有人指家中愛貓都是「洗衣機同好」，經常踮起腳來看衣服旋轉，「擔櫈仔，霸頭位，好可愛」。在「拋磚引玉」下，一眾網民紛紛上載更多貓咪的搞笑生活照，有的會每早7時準時地望風景，有的專心地坐在洗衣機頂部待它「震完」才離開，亦有的喜歡看街上的人跑步。

洗衣機同好揮手區：
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樓主林先生向《香港01》表示，叉燒約一星期大的時候在街頭被發現，「因為不見貓媽媽，所以就救咗佢之後養大佢」，一養就已3年。平日只要一開洗衣機，叉燒就會立即跑到洗衣機前「不停睇，不停抓」，非常可愛。

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