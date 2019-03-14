台捷運現逼真3D冰川融化圖　北極熊崖邊求救　設計師：震撼才注意

近年氣候變化加劇，極端天氣亦變得更加頻繁。台灣設計團隊「Ash Design / 壹肆設計」近日與「EarthHour地球一小時」合作，在台北捷運列車的地板上貼上「3D冰川深淵圖」，在車廂內製造冰川斷裂的感覺，讓乘客可以感受到極地動物如北極熊現在面對的困境，關注地球的環境問題。設計師Ash接受《香港01》訪問時提到，立體圖花了大約兩個月時間完成，而且特意設計得較為震撼，突出冰川的深淵，吸引乘客注意。

「Ash Design / 壹肆設計」為「地球一小時」在一卡捷運車廂內設計了一個冰川深淵的立體圖，希望乘客看到之後，可以知道相關議題的迫切性。（fb專頁「Ash Design / 壹肆設計」圖片）

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今年的地球一小時行動將於本月30日舉行，台北捷運推出是次「地球一小時3D彩繪列車」，就是希望市民可以關注到迫在眉睫的氣候變化問題，親身感受冰川融化的危機。設計師將捷運列車地板變成一個冰川斷開後的萬丈深淵，加上立體效果應該會使不少人「心都離一離」。而且在冰崖邊緣，還有一隻北極熊扶着崖邊，快要跌到深淵一樣，十分危險，使見到的人都想伸手過去，拯救北極熊。立體圖片只有少量雪地位，剛好覆蓋坐椅及門口位，使人在車廂內走動的時候都要「步步為營」。

設計師Ash表示，設計花了大約2個月時間完成，當中包括商議主題、現場觀察、決定拍攝角度、畫圖、繪製電腦稿、確定顏色和正式施工等等。他指，之前都有在車廂內做過立體畫，今次特意將畫面做得比夠深，「前提是要夠震撼」，引起注意，「震撼之餘，有心的人才有機會注意內容」。他指是次廣告發揮空間較大，因為對方並不介意黑暗或是深淵，「地球的破壞也的確是個很黑暗的事情」。

立體圖中還有一個關鍵角色「北極熊」，使看到的人都想伸手救牠。（fb專頁「Ash Design / 壹肆設計」圖片）

Ash過去都有設計不少立體圖，全部都可以假亂真！

+ 5 + 4 + 3

Ash對是次作品也感到很滿意，覺得效果很好。他提到自己跟廣告公司溝通幾次之後，才把關鍵角色北極熊加進去，「有些人因震撼被吸引，有些人則需要因憐憫而注意到作品，算是用了兩個手法來吸引各種人的注意」。

貼上立體圖的列車將會行駛淡水信義線，而立體圖則位於列車的第二卡車廂，每天將有18班次來回象山及淡水。不少網民都留言表示，覺得立體圖設計很好，亦很震撼，完全感覺到真實的情況，「好像如履深淵如履薄冰」。另外有網民笑稱，立體圖實在太真實，覺得在車廂內走動要靠扶手環「吊過去」。

（東森新聞）