【G.E.M.改名？】鄧紫棋藝名被註冊商標　叫呢啲名出道又得唔得？

本名「鄧詩穎」的歌手鄧紫棋（G.E.M.）宣佈與合作11年的「鋒鳥音樂」（鋒鳥）解約，其後引發藝名版權及歌曲版權爭議，更有指鄧紫棋不能再以「鄧紫棋」之名演出，隨時要改名再戰樂壇。解約風波引來一眾網民剝花生熱烈討論，有人好奇如果有人出生時父母命名為「鄧紫棋」，又是否不能以真名出道？如果被註冊的商標到期後，現時名叫「鄧紫棋」的人，能否爭回名字？種種疑問，讓有在內地執業的律師逐點拆解。

歌手鄧紫棋（G.E.M.）日前發聲明，宣布與「鋒鳥音樂」解約，不少粉媽絲擔心日後她可否使用「鄧紫棋」之名。（視覺中國）

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1. 有人名叫「鄧紫棋」，她可否用真名在樂壇出道？

有內地執業律師解釋，用名字註冊成商標要視乎註冊時介定的工作服務，例如「王老吉」是賣飲品的。鋒鳥如果在音樂範疇在內地註冊了「鄧紫棋」，其他人用它當作藝名就可能面對法律問題，但如果是「真名」，就應該不會受到限制。

2. 名叫「鄧紫棋」的人想發行唱片，是否會遇上法律問題？

同理，如果本名叫鄧紫棋，要發行唱片不會受任何限制，但由於「鄧紫棋」3個字有很高知名度，如果有人註冊了作商標，用它作藝名發唱片就可能被追究。

3. 「鋒鳥音樂」將藝名「鄧紫棋」交給另一人，假設如「八両金」，用以繼續在樂壇發展有沒有問題？

內地律師解釋，鄧紫棋已有很高知名度，在商標應用上，藝名交給他人使用沒有問題，但歌迷無可能接受，「公眾樂迷都會反白眼」。換個角度說，王老吉換了配方，例如變了「清熱酷」之類的飲品，都一樣可以用王老吉之名。

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4. 鋒鳥在內地註冊了「邓紫棋」作商標，沒在港註冊「鄧紫棋」，如果G.E.M.以鄧紫棋之名在香港開個唱，該公司可否告她侵權？

不可以，因為商標有地域性，如果經理人公司只在內地註冊了其中文藝名，就不可以跨境控告侵權。

5. 將來商標到期後，若鋒鳥想延續使用，G.E.M.可否提出異議？

其實只要G.E.M.認為兩個藝名嚴重影響其利益，甚至整個演藝生涯，現階段已可提出異議，當然結果要視法院判決。

6. G.E.M.可否在公開場合唱出自己作品？

這屬於另一個版權問題，還要視乎作曲及作詞版權誰屬。