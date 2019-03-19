【3年A班】菅田將暉演技大爆發　矚目日劇誓令網民反思言行

日本校園霸凌事件多年來備受社會關注，不少電影都以此為主題。日劇《3年A班—從此刻起，大家都是我的人質》亦以揭露校園霸凌真相為主線，開展撲朔迷離的故事。

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日本電視台的《3年A班—從此刻起，大家都是我的人質》是在2019年1月播出的冬季日劇，並在3月10日迎來大結局，是今季日劇的水準之作。

【編按：下文或有劇透，逃生門在此。】

《3年A班》收視高達15.4％，穩坐日本冬季日劇冠軍。（電視劇照）

作為主演，甚至可以稱得上「一角carry全劇」的菅田將暉（飾演 柊一颯）在後半部分，足足用了十分鐘的網路直播時間向Mind Voice （劇中的SNS社交軟件平台）的網民說教。

菅田將暉是第一次演出教師的角色。（電視劇照）

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「第一日，你們（劇中網民）將我當作是殘害自己學生的殺人犯在網路上攻擊我。」

「第二、三、四日，接二連三地出現學生犧牲，你們把我當作極惡的罪犯，在網路上大做文章。」

「第五日，知道我沒有殺害任何人，並以找出製造假動畫誣蔑景山澪奈濫藥（自殺學生）的老師為目標後，又把我當成英雄般去崇拜。」

美術教師柊一颯對學生宣布：「從現在起大家都是我的人質」（電視劇照）

「第六天，察覺武智（劇中角色）的犯罪行為後，在網路上出現懷疑他的聲浪。」

「第七天，斷定影片裏的人是武智，開始對他緊追不捨，並東查西查，自以為發現到真相。」

「第八天，明明毫無證據，卻在網路上嚴厲的指責武智。」

看似柔弱膽小的柊老師搖身一變，發難恐嚇全班學生。（電視劇照）

「第九天，知道那一段閉路電視中的人並不是武智而我才是真正的犯人時，再次將矛頭指向我，又再度在網路上攻擊我。」

「然後到今天，第十天，發現一切都是謊言。你們在這十天裏面改變了多少次的想法？依賴着沒有可信度的網路情報，擅自的在網路上散播多少沒經過思考的話？我是為了引出你們這些人才做出這次的事。」

柊老師面不改容地反駁「鍵盤戰士」，真正害死一個人的是草率的言論。（電視劇照）

就算經過幾番由柊精心策劃的「集體炒車」，網民依然「跌咗落地都要揦返拃沙」，並罵柊有什麼資格向網民說教。在網民冷嘲熱諷下，聲嘶力竭的柊老師更顯得可悲。因為就連柊老師自己都沒有把握，一次挾持事件就能改變網路世界。

令柊老師感到無力的是，一次挾持事件很快就會被淡忘，根本無法改變網路世界。（電視劇照）

早已看透網民劣根性的他繼續說：「這番話，肯定對很多人來說不痛不癢的吧？但就算只有一個人也好，你無心的話可能會讓別人成為犧牲者，就算只有一個人願意聽進去我就沒有白站在這裏。希望總有一天這一個人會變成十個人，再變成一百人，甚至是一千人。我是這麼相信着的。所以無論如何，也想將這個訊息傳達給你，謝謝你。Let's think！」那個人應該聽進去的人，或許就是作為觀眾的我們。柊打破了劇內外的空間，他看似是對着Mind Voice的網民說教，其實是對置身劇外的我們、所有SNS的使用者說教。其實，我們都被柊愚弄了。

柊老師由囂張的控訴，逐漸變成懇切的哀求，希望不要再有下一個受害者。（電視劇照）

Let's think！是柊老師這十日間給3年A班學生、給Mind Voice 一眾網民的中心課題。3年A班的學生的確已把柊的口訣「グックルッパッ」（指在做重要決定之前，先冷靜下來並在腦子裏細想一周，再得出什麼是正確答案的決定。）銘記在心。

柊老師最後想表達的是，只有一個人願意聽他的勸言，就可以少一個受害者。（電視劇照）

然而，不論在劇中，還是在現實，網民在做重要決定之前並沒有經過所謂「グックルッパッ」的思考過程。（個人認為，日本2ch網民的言論比起香港的網民更加惡劣。）網民並不把「在網路上留言」視為需要Let's think！的行為，草率地說着「去死吧」、罵人「垃圾」，未有真憑實據、未摸得清真相，便起別人的底，伸張自己心中的正義。

沒有經過審慎考慮的言行，只是一把滿懷惡意的刀，並不知不覺地刺進人心，害死景山澪奈的正是SNS上的輿論。

內容提供：七丸nanase

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「受教的人，又豈止《3年A班》的學生？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）