18禁遊戲《Rape Day強姦日》情節暴力變態性侵取樂　Steam拒上架

曾發布《School-Shooting Simulator》（校園射擊模擬器）的外國獨立遊戲開發團隊Desk Plant，早前推出的成人遊戲《Rape Day》（強姦日），因內容充斥暴力色情的變態情節，加上誇張的性侵犯罪場面，因而惹來極大爭議，備受多個界別炮轟，有人更發起網絡聯署要求禁售。該款「18禁」的遊戲原訂在3月1日登錄遊戲平台Steam，但Steam其後宣布拒絕讓《Rape Day》上架，並移除遊戲商店的簡介頁面。 英國有議員對《Rape Day》作出嚴厲評抨，要求政府對這類遊戲全面審查；而「英國蘇格蘭防性侵害慈善組織」亦指，遊戲與現實不能完全切割，不能容忍這種遊戲把性侵內容合理化。惟玩家意見兩極，有人仍表示遊戲支持上架，認為如《GTA》有暴力場面，但只是存在於虛構世界中。

成人遊戲《Rape Day》背景設定在充滿殭屍的世界末日，玩家要扮演連環殺手強姦犯，在道德秩序崩潰的世界中任意妄為。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據外媒報道，《Rape Day》是一款成人視覺小說類的獨立遊戲，玩家必需年滿18歲，遊戲內有超過500張圖片和7000字劇本，背景設定是充滿殭屍的末日世界，玩家要扮演一名連環殺手強姦犯，在道德秩序崩潰的世界中任意妄為，會對女角施以性騷擾、施虐、強暴甚至肆意殺害。

開發者曾發文表示，遊戲裏原本來還有殺嬰的情節，但就此向公眾道歉，指嬰情節可能違反Steam的上架政策，以及觸動公眾的神經，所以才決定刪除。《Rape Day》的內容引發各界熱議，不少網民認為遊戲涉及裸露、殺人、暴力、強姦等情節，不應在公開平台上出售，有人更發起網絡請願，呼籲Steam刪除遊戲。其中澳洲的Change.org錄得3000人聯署，加上其他台平，目前已有8000人聯署。

《Rape Day》的內容引起各界關注，在英國議會上，蘇格蘭民族黨（SNP）議員Hannah Bardell嚴詞批評該遊戲，指內容極醜惡，而且刻意侮辱女性，認為英國政府應對遊戲內容作全面審查，強調強姦和性暴力絕不應在遊戲中出現。「英國蘇格蘭防性侵害慈善組織」（Rape Crisis Scotland）亦在Twitter中指出，很多時候遊戲與現實不能完全切割，而現實中仍有很多女性活在性侵的恐懼之中，不能容忍這種遊戲把強姦內容合理化。

遊戲平台Steam曾有《Rape Day》遊戲商店的簡介，其後《Rape Day》被拒絕上架，簡介亦遭移除。（網上圖片）

《Rape Day》原本於本月1日在Steam平台上架，但因受到高度爭議，Steam上架的審核被一直被暫緩；直本月7日，Steam遊戲發行商Valve宣佈，拒絕《Rape Day》於Steam上架，該遊戲商店的簡介頁面亦已移除。官方解釋，經過認真調查和討論後，認為該遊戲會「帶來未知的成本和風險」，因此不會讓它上架。開發《Rape Day》的團隊Desk Plant則稱，會尋找接受這款遊戲的平台再上架。

Steam的上架規則列明，除非違反特定條例，如遊戲檔案夾藏病毒，或者沒有做好分級標示等，否則Steam不會去過濾遊戲，亦不會不上架。而《Rape Day》屬18歲以上的玩家才可看到頁面。（網上圖片）

+ 3 + 2

事件在英國社會引起激烈討論，更延伸至性別平等及道德層面，有網民大罵《Rape Day》開發商不知廉恥，鼓吹暴力性侵等犯罪行為，但亦人支持《Rape Day》繼續上架，認為畢竟只是虛擬世界的情節。有遊戲玩家則指，目前很多遊戲都有暴力犯罪場面，但卻沒有被禁，「為何燒殺擄掠都可以，強姦卻不能？」。有人舉例全球大受歡迎的黑幫題材成人遊戲《GTA》，就出現血腥場面，角色會在街上隨意開槍殺路人，又會掃射員警等等，卻未有受到如此強烈的抨擊。

（綜合）