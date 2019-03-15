英21歲女搭飛機被指衣着暴露　遭機組人員包圍逼落機

衣着暴露應該如何界定？英國一名21歲女子早前乘坐湯瑪士庫克公司（Thomas Cook）的航班時，機組人員不滿她衣着暴露，圍着她要求加穿衣服，否則會趕她下機。女子感到受辱，同時有男乘客對她指罵，但機組人員並未阻止，最後更要看着她穿上外套才離開。女子其後在Twitter公開事件，又發起公投，近七成網民都認為衣着無問題，結果，航空公司周三發聲明，就引起當事人不安道歉。

英國21歲女生Emily O'Connor乘搭Thomas Cook航班時，被指衣着暴露，要求她多穿衣服。（「Emily O'Connor」Twitter圖片）

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事件發生於本月2日，英國女生歐康娜（Emily O'Connor）與5名親人乘搭湯瑪士庫克一班由英國伯明翰飛到西班牙特內里費島（Tenerife）的航班。在登機時，機組人員上前指歐康娜衣着不恰當，要求加穿衣服，否則會要求她下機。

從她上載的圖片可見，她當時穿了一件露腰的黑色吊帶上衣及橙色高腰褲。歐康娜稱在機場安檢時無被阻撓，但一登機就有至少4名機組人員圍住她，認為其衣着「不洽當」及「引人犯罪」。她更被一名男乘客粗言辱罵，同場的5名機組人員卻冷眼旁觀。

機組人員態度強硬，並準備卸下她的行李趕她下機，這時她的表弟遞給她一件外套想息事寧人，機組人員卻要目睹她穿上後才散開，事件令歐康娜感到震驚和不安。

歐康娜說看到她身後有一名男子穿了背心和短褲，但卻沒有遇上任何麻煩，認為機組人員的行為是嚴重性別歧視，「我在伯明翰街頭這樣穿，也不會被人騷擾」。她在Twitter上發起公投，有逾12萬名網民投票，結果有77%人認為她的衣着無問題。不過，亦有網民認同航空公司決定，形容她的上衣是個胸罩。

湯瑪士庫克公司於周三發出聲明，承認職員處理不當而令當事人感到不安，已向當事人道歉，不過，聲明中亦指公司對乘客有衣着規定，會待查明事件後會向她再作交代。

（綜合）