首次搭飛機即被捕　兩內地男偷帶火柴上機　匿廁所食煙被揭發

在飛機上不能吸煙是常識，不過內地兩名男子卻明知故犯，竟偷偷將火柴藏在手提行李帶上機，結果因為在機上的洗手間吸煙，觸動煙霧感應器，揭發事件。兩人最後被行政拘留8天，二人事後表示後悔不已，坦言不知道後果會如此嚴重。

兩名涉事男子被警方行政拘留8天，表示如果知道後果如此嚴重，就會多忍一下。（網上圖片）

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兩名涉事男子分別是39歲的李男及44歲的何男，二人是同事，同樣來自雲南省，並在浙江台州上班，而且也煙癮甚大。他們於上月26日乘坐中國東方航空班機MU5897由昆明前往溫州，首次搭飛機的二人相當興奮，當日清早，他們便一起前往機場，臨上機前特意走到機場一角，一解煙癮，之後再把打火機丟到違禁品的垃圾桶內。不過在何男丟垃圾的同時，看到垃圾桶旁邊有一盒火柴，就決定博一博將火柴放在手提行李帶上機。

李男及何男乘坐的東方航空航班由昆明飛往溫州，圖為示意圖片。（資料圖片）

結果二人成功避過安檢過關，上機後，約早上9時許，二人吃過飛機餐後，便齊齊走到洗手間吸煙，其後飛機的煙霧感應器突然響起，嚇得全機約100名乘客大驚，而空中服務員先安撫乘客的情緒，再將兩男從洗手間請出來，當時二人口裏還含着一口煙，馬桶內更有數個煙蒂。

其後飛機於11時許抵達溫州機場，警察登記拘捕李男及何男，兩人承認偷帶火柴上機及在機上吸煙。李男說，他們都知道機上不可以吸煙，但不知道後果會這麼嚴重，兩人都表示「早知道這樣，就忍一忍了」，兩男最後被行政拘留8天。

（都市快報）