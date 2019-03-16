【100kg女友】拍拖後體重倍增　220磅女生獲小鮮肉男友感動求婚

最甜蜜的一對要結婚了！內地一對網紅情侶經常在社交平台直播放閃，高瘦的男友是帥氣「小鮮肉」，女友拍拖超幸福，心廣體胖由42.5公斤（約93.5磅），急增逾倍成為重達100公斤（約220磅）的大碼女生。一胖一瘦的組合引發網民熱議，男友以一句深情話「被我餵胖了」絕殺酸民。兩人交往3年甜蜜依然，近日女方在微博宣布他倆要結婚了，更上載男友精心設計的超感人求婚片段，令網民大受感動，紛紛送上祝福：「要幸褔一輩子哦！」

來自山東的網紅「羊羊羊」和女友「我是小可愛」因體型差距大而常被網民嘲諷，但兩人依舊感情穩定，還終於要結婚了。（微博「6aby-」圖片）

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來自山東的網紅「羊羊羊」和女友「我是小可愛」常常在微博或抖音大曬恩愛，從兩人相處的照片和影片可見，男友對女友百般寵愛，這對愛侶非常甜蜜。女友拍拖後心廣體胖，在體型上與高瘦的帥哥男友差距愈來愈遠，而隨着名氣大增，不時有網民嘲諷兩人身型不相襯，又質疑他們是故意炒作話題。

就網民對女友變胖的攻擊，男友曾拍攝影片反擊，片中女友問：「我這麼胖，你為什麼這麼愛我？」男友直言：「因為妳瘦的時候住了我心裏，胖了就卡住了，就出不來了。」甜蜜對話瞬間擊破那些閒言閒語。男友更又強調女友是「我餵胖的」，又澄清剛認識女友時，她只有42.5公斤，即使身材和以前不同了，但還是覺得她最美、最可愛。

求婚全過程：

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雖然兩人一路走來常被攻擊，但依舊感情穩定，至今已交往3年，終於決定步入人生另一階段，「我是小可愛」日前在其微博分享被男友求婚的影片，只見「羊羊羊」一開始對着鏡頭自拍，深情對女友告白：「那時候每天都想你，睡覺也想你，吃飯也想你，上班也想你，無時無刻都在想你，我想跟你生活在一起，想每天都看到你，沒有你做什麼事都沒有意義。」最後求婚時更哽咽落淚：「往後餘生，我會一直珍惜你，更加的愛你。」



影片完畢後，台下的女友早已淚流滿面，接著羊羊羊捧着一大束花現身，又邀請女友上台，向她情深地表示：「遇見你是我這輩子最大的幸福，可能我給你的不是最好的，但我願意把我最好的都給你；我想照顧你一輩子，我想愛你一輩子，老婆你願意嫁給我嗎？」其後單膝下跪，拿出鑽戒向女友求婚，女友當場落淚大叫：「我願意！」

求婚影片令人動容，不少微博粉絲都感動落淚，「看得我又哭又笑」，紛紛留言祝福「嫁給愛情！」、「有情人終成眷屬」、「你們一定會幸福的」。

100kg女友曾公開舊照，指拍拖初期只有42.5公斤，按圖細看↓↓↓

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