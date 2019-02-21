男友去日本旅行送兩大袋手信　樣樣都勁貼心　台女感動：娶我吧！

去旅行最傷腦筋就是買什麼手信，尤其是送給女友。不過台灣有一對姐弟戀的情侶卻大放幸福閃光彈，男友日前到日本旅行，除了應女友的要求買朱古力外，而且自發買手信送給她的親友，令台女非常感動。但感動一浪接一浪，男友更送上服飾、日用品及女友喜歡的食物等大批手信給她，令台女忍不住即時求嫁，但心智成熟的男友一口拒絕，表明想找到一份更好工作，存更多錢才結婚。帖文令一眾絲打大感羨慕，當中有人開玩笑抱怨自己男友「說他一直在找覺得我會喜歡的東西，但最後什麼都沒有找到」。

男友駕車與樓主約會，其間送給樓主3盒相同牌子的生朱古力，樓主在文中指「本來就知道有朱古力，心情沒有太大起伏，但還是很感謝他買東西送給我」。（Dcard討論區圖片）

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台灣一名女網民在「Dcard討論區」發帖指，與比她小兩歲的男友交往近一年，他平時不會說甜言蜜語，但會噓寒問暖，樓主生病時更會陪她看醫生，叮囑她快食藥及早點休息，他雖然會聆聽她平時遇到不快遭遇，但同時會客觀分析她可以如何做得更好，現時男友一邊工作一邊讀書，發奮圖強，希望找到一份更加高薪的工作，樓主形容男友「在我心中就是非常棒的」。

但原來男友準備驚喜，突然取出兩大袋手信。（Dcard討論區圖片）

日前男友即將前往日本旅行，男友每日問她想要什麼手信，自己都在網上找資料，顯得非常苦惱，樓主不捨得要男友破費，提議可以買朱古力及姪女喜歡吃的果凍。不過男友抵達日本時，仍一直詢問她想要什麼手信，樓主回答「沿路逛有看到我喜歡的東西再買」，但相信男友會擔心買錯，所以不會亂買。

有絲打上載男友為她購買的手信，盡見心思。（Dcard討論區圖片）

男友回台後在約會期間，送出樓主3盒同牌子的生朱古力，而且更有一袋手信送給她的親友，男友愛屋及烏的表現已令樓主大為感動。誰知準備回家時，男友突然從車尾廂取出兩大袋禮物，原來送給樓主的手信不單止有3盒生朱古力，更為她選購了外套及鞋子，顏色方面更是她喜歡的綠色，而且有面膜及化妝品、樓主愛吃的蜂蜜、餅乾及南瓜。另外，因樓主常常腳痛，男友更購買足貼，希望舒緩女友痛楚，大批手信令到台女又驚又喜詢問︰「為何買那麼多」，男友更答「你不是說邊逛看你喜歡的買，我覺得這些你都喜歡啊」。

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在男友為自己穿上外套及試鞋時，樓主不禁說「好浪漫喔！娶我吧！」但男友一口拒絕，解釋希望事業再穩定，「存更多錢再結婚…婚姻畢竟不是玩笑，有點積蓄會更放心」，亦希望藉此能讓樓主父母更安心，樓主雖然「逼婚」失敗，但仍甜絲絲地尊重男友決定。

帖文大放幸福閃光彈，令不少絲打羨慕，紛紛留言指「太幸福」、「很用心」、「好甜喔，要好好愛他喔，祝你們永遠幸福」，亦有絲打上載男友為她購買的手信，盡見心思，不過有絲打指「我男友第一次出國去日本…他跟我說他一直在找覺得我會喜歡的東西…但最後什麼都沒有找到…我什麼都沒有」。