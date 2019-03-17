【姊妹注意】玩具唔止玩！韓Daiso出迷你洗衣機　洗化妝掃超方便

近年玩具愈做愈精緻，有些甚至是大型家具的迷你版，非常實用！近日有韓國網民發現，大創百貨（Daiso）推出的一個玩具洗衣機，設計與真的滾筒洗衣機幾乎一樣，可用於清潔化妝掃，十分實用，而且價錢只是3000韓圜（約21港元），受到網民大力追捧！

有韓國網民示範，使用韓國Daiso推出的玩具洗衣機洗化妝掃。（IG「daiso_bongbong」圖片）

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成為「網紅」的玩具洗衣機有約一隻手掌大，是一部頂揭型洗衣機，而且頂蓋是透明設計，使用者可以清楚看到裏面清洗時的情況。洗衣機內部設有摩打，水可以隨之流動，形成旋渦，將物品洗乾淨。清洗完畢之後，污水更可以透過底部的喉管排出機外，十分方便。

有網民就想到，這個尺寸，這個設計，不剛剛好可以清洗化妝掃嗎？於是便將化妝掃放到玩具洗衣機中一試，「立即變乾淨亦得，得咗」。從網上短片可見，網民將清潔劑加到洗衣機之後，便將兩支化妝掃放到裏面，然後開機，清潔水劑很快就變得污濁。洗了2次兼排走污水之後，刷頭即變得十分乾淨，過程簡單。

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玩具洗衣機可洗化妝刷外，亦可用於沖調飲品。

網民示範元具洗衣機可以用於沖調飲品。（IG「daiso_bongbong」圖片）

除了用來洗化妝掃，網民亦想到洗衣機可以用於攪拌飲品。網民示範將兩種不同的飲品料加到洗衣機後開動摩打，由洗衣機將兩種飲品混合在一起，然後再由排水管將飲品倒出來。這個方法雖然有創意，不過可以飲用的份量不多，似乎不太有效率。

玩具洗衣機同系列還有其他迷你家庭玩具電器。

記者在網上搜尋相關產品，發現原來玩具洗衣機是迷你家電系列的其中一款產品，同系列的還有迷你雪櫃、迷你風筒、迷你熱水壺等等，在淘寶網一次過買齊12款亦只需約200港元。