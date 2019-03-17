熱褲女街頭狂罵四眼男出軌　突當眾脫衣露胸圍　男友最後點收科？

情侶吵架床頭打架床尾和，但在街頭爭執時情緒激動，隨時做了不可預告的動作。日前網上瘋傳兩段短片，顯示一對情侶在街頭吵架，女子與四眼男子互相指罵，上傳影片者指男方被女方質疑出軌，男方其後爆粗回應指「成日都屈X我」。其後女子竟當眾脫去上衣，露出身上胸圍，而其熱褲亦明顯鬆脫，露出部分內褲，惹來途人側目。男友見狀緊張地為女友穿回上衣，又綁緊鬆脫的熱褲。

日前一對情侶在長沙灣街頭吵架，女方情緒激動，不停指罵男方出軌。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」影片截圖）

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目擊事件的網民把片段上載至facebook群組「PLAY HARD 玩硬」，隨即被網民瘋傳。片段可見，一名身穿白色短袖緊身上衣、熱褲的女子，在街頭與一名背着斜孭袋的四眼男生爭執，樓主指女子懷疑男友出軌，醋意大發，大聲指罵對方「你偷食，我原諒你，但係一而再，再而三咁」，男友隨即否認，反駁稱「成日都屈X我」。兩人爭執期間，有多名途人在兩人身邊近距離經過。

樓主指女方其後當眾脫去白色上衣，只剩內衣站在街上，眼角亦似有淚光，而另一段影片可見，女方上身只剩胸圍，而熱褲則明顯鬆脫，露出部分內褲。四眼男見狀，急為女友穿回上衣，並綁緊鬆脫的熱褲。樓主最後留言：「至於雙方最後能否重修舊好，就不得而知喇！」

女方在街頭當眾脫去上衣，露出胸圍，男方見狀即幫她穿回上及綁上熱褲，事發期間有多人行經現場。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」影片截圖）

片段引來大批網民熱議，有人認出事發地點為長沙灣東沙島街，不少人留言勸喻女子不應為感情事而作賤自己，「阿妹，仔死仔還在丫」；有網民則認為片段沒頭沒尾，不要一口咬定是男生的錯。

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）