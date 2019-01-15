台情侶欠旅費被囚禁逼當眾口交　女被凌虐至死　男友被迫親手棄屍

台灣嘉義縣女子陳睿潔不滿朱姓女網友、朱的男友積欠出遊費用，又擔心利用假身分和男友溫政傑交往一事曝光，3年前夥同溫、網友張嘉豪、陳泓齊、謝維仁等多人，囚禁朱和男友，逼朱公開替男友口交，多次動私刑痛毆凌虐，朱最後被虐死棄屍騎樓。 最高法院15日依傷害致死、遺棄屍體等罪，判張嘉豪、陳泓齊、謝維仁8年6月至14年6月不等徒刑，全案定讞。

遇害少女及其男友。（Facebook圖片）

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陳睿潔先前已被法院依傷害致死、強制性交等罪判刑22年定讞；溫政傑二審被判11年3月徒刑，他並未上訴三審，全案確定。

判決指出，陳睿潔和朱女、朱的男友、溫政傑等人均是網友，也是LINE群組「真心好友」的成員。朱和男友2016年11月住在陳睿潔租屋處，早已積欠費用，而陳睿潔事後又帶朱和男友投宿溫政傑家中，所有開銷均由溫負責。

溫政傑多次向朱和男友討要6萬多元出遊費未果，陳睿潔則擔心朱會拆穿她以假身分和溫交往一事，便找來張嘉豪、陳泓齊、謝維仁幫忙討債。一行人同年12月27日凌晨私自拘禁朱和男友，期間不給飲食，輪番凌虐毆打兩人，還逼朱替男友口交，造成朱全身多處受傷、顱骨骨折、氣血胸等，最終朱於同年12月31日晚間身亡。

陳睿潔等人發現朱死亡後，逼迫朱的男友處理屍體，男友只好拖著朱的遺體，放置在騎樓，打電話報警後，到附近超商乞討食物。警方循線逮捕陳睿潔等人。

陳睿潔依傷害致死、強制性交等罪判22年徒刑定讞；溫政傑則被判11年3月徒刑，他並未上訴至三審。

張嘉豪、陳泓齊、謝維仁二審則分別判刑14年6月、8年6月和9年6月徒刑。案件上訴，最高法院認為原審用法無違誤，駁回上訴，全案定讞。

陳睿潔被依傷害致死、強制性交等罪判22年徒刑定讞。（聯合新聞網提供）

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