渣男指台女下體非粉紅色不是處女　台律師呂秋遠：他沒權利批評

近日一名台女在fb專頁「靠北男友」上分享，指自己將初夜給男友之後，對方竟然指她的下體不是粉紅色，所以不是處女，更趁她睡覺的時候偷拍其下體，再在校內展示給同學觀看，使台女受到同學們的排擠，精神大受困擾，十分無助。 台灣律師呂秋遠主動撰文回應事件，指不論私密部分是什麼顏色，對方都沒有權嫌棄你，因為「任何人都沒有權利對你的身體說三道四，或是要你配合他做你不願意做的事」。呂秋遠又說台女的男友已經觸犯多條法例，錯不在台女本身，如果台女願意，更可以幫她提告，希望台女可以好好活下去。

奪台女貞操嫌下體非粉紅色 賤男斥濫交提分手 醫生：處女無色認

台灣一名女子將自己的初夜交給男友，但對方卻指她的下體不是粉紅色，不是處女。（GettyImages／視覺中國）

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

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親愛的孩子，雖然你沒有來問我問題，但我還是自作主張想給你答案。為什麼？因為我想幫你，卻找不到你。而某些老師與家長不會喜歡告訴你這些，他們不要你快樂，只希望你當一個「好女孩」。

首先，第一次的性行為不代表什麼，只代表很痛。當你要發生第一次性行為之前，法律規定要年滿十六歲，你要做好心理準備、避孕與安全措施。不要相信愛他就給他這種鬼話，他通常那時候只有精蟲衝腦，沒想到愛你。不要太早發生性行為的原因，不是因為守貞這種東西，而是擔心你沒有心理準備，以為這就叫做真愛，更擔心你沒能力照顧自己與小孩。如此而已。

由於台女被男友偷拍下體，而且將照片在校內展示給其他同學，使她感到十分崩潰。（資料圖片）

所以，處女很重要嗎？一點也不。至於胸部與陰蒂的顏色，更與發生幾次性行為無關。這些常識，不需要醫師告訴你，因為不論什麼顏色，對方都沒有資格嫌棄你。你的身體是用來實踐自己，不是作賤自己。任何人都沒有權利對你的身體說三道四，或是要你配合他做你不願意做的事。

他犯法了，是的。在刑法上，他已經犯下妨害秘密與散佈猥褻物品罪。依法你可以告得他滿地找牙，而且他爸媽必須承擔民事上的連帶賠償責任。是的，你是受害者，而有許多人，不分男女，喜歡用性霸凌的方式欺負人。這些方式如果以言語的方式展現，大概就是說你水性楊花、人盡可夫。你長得好看，他們說你是紅顏禍水，你長得不符合世俗的標準，他們說你是醜人多作怪。但是你別難過，他們只是討厭自己，因為他們無法成為你。一個真正善良的人，不會攻擊別人的缺點來張揚自己，而被邪惡的人攻擊，錯怎麼會在你？

台灣律師呂秋遠指事件錯不在台女，希望她可以好好活下去。圖為示意圖片，非涉事台女。（資料圖片）

關於這件事，你可以先不用告訴你媽，但是要跟學校的老師說。而如果你信任我，可以告訴我，我會幫你提告，並且要他承擔應該負責的代價，學校的老師與社工也會幫助你。最後，我想告訴你這段話：

「因為我們一無所有，所以要更堅強。等待我們花開的時候，幫助別人一起綻放。這就是我們活下來的理由。」

一起活，好好活，為自己活。