【iPhone 6停產】傳IP6系列5月中旬停產　蘋果最暢銷iPhone成絕響

iPhone 6推出4年多，至今仍被網民推崇為「史上最無敵iPhone」，完全不將最新型號放在眼內，有人稱即使壞掉後再換機，仍然會購入IP6。不過最新消息傳出，相信會震撼一眾粉絲，有內地報道引述內部通知，指5月中旬將徹底停產iPhone 6系列，包括iPhone SE在內，意味着這部蘋果最暢銷手機將會漸漸退出市場。

內地報道引述內部通知，指5月中旬將徹底停產iPhone 6系列，包括iPhone SE在內。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

根據內地媒體引述蘋果廠商消息指，最近已經收到通知，5月中旬徹底停產iPhone 6系列，這也意味着從今年第二季度開始，供應鏈將不會接到iPhone 6系列以前的舊款型號產品訂單，包括iPhone SE。

5張圖話你知點解iPhone 6S咁無敵：

對於這個調整，供應鍊表示，9月份新iPhone發布後，iPhone 7將是蘋果最低端的型號，連同iPhone 8兩代機型的售價，將會訂在4000元人民幣（約4700港元）以下，如果情況不樂觀，蘋果還可能會推出iPhone SE的升級版。

iPhone 6系列在2014年出產，當年初次推出4.7寸及5.5寸屏幕，結果帶來很好的反應，用戶認為外型美觀及大小適中。另外它設有3.5mm耳筒插孔和Home掣，亦有Touch ID（指紋識別功能），加上基本功能齊全，因而廣受消費者歡迎。截至2017年總銷量，iPhone 6系列全球出貨量已經超過2.4億台，一直成為蘋果最暢銷手機。

（騰訊新聞）