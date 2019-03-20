人夫扮單身騙生活費及20萬台幣　台女人財兩失痛斥：遇到心靈小偷

台灣曾姓人夫背著老婆和黃姓女子交往，黃更支付給他生活費、20萬元投資，但曾賠得血本無歸，還把身分證配偶欄遮蓋冒充單身，黃認為自己感情、錢財同時被騙，痛斥曾根本就是心靈小偷；但檢方認為，黃自願給曾錢難認詐欺，該身分證最後也沒作為投資用途，不構成偽造文書，予以曾不起訴。

黃女花錢養男友，給他錢投資，事後才知道對方是人夫，控告詐欺、偽造文書。（GettyImages）

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黃女指控，曾男（37歲）2015年6月向她訛稱有在玩期貨，要不要投資，自己就匯了20萬元給他，後來曾又將身分證配偶欄遮蓋影印，拿變造的影本讓她拿去參加直銷公司，控告曾詐欺、偽造文書。

檢方訊時，曾坦承有拿黃女20多萬元，並遮掩身分證配偶欄，但辯稱用自己名義去投資期貨，但都沒獲利，黃女才突然改口說錢是借他的，且黃從頭到尾都知道他有老婆，遮掩配偶欄目的是怕直銷公司也找上他妻子。

黃女供稱，當時和曾是男女朋友，所以才借錢給他，另檢方從2人Line對話發現，雙方交往時生活費用多是黃支付開銷，也會拿生活費、借錢給曾投資，由此可見曾雖事後沒有依約償還借款，卻難認有施以詐術情況。

此外，黃女也坦承說，當初邀曾加入直銷是自己需要下線，對方就拿了配偶欄空白的身分證影本給她才誤認曾單身，但最後自己也沒參加直銷；所以，既然黃沒參加直銷公司，也未提供該影本，就沒發生偽造文書之損害。

檢方認為，曾男詐欺、偽造文書均嫌疑不足，加上沒有其他積極證據佐證，偵查終結予以不起訴處分。

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