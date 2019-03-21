老婆驚喜送PS4變驚嚇　台人夫流淚發勸世文呼籲：不要瞞另一半

老婆主動送上夢寐以求的遊戲機，等於執到寶？有台灣男網民在facebook群組發出「勸世文」，指自己近日獲老婆送贈一部PS4，但卻不爭氣地流下淚來。原來，他去年早已拿私房錢偷買這部PS4，其後偷偷藏起來，現今就要做好「面對炮火」的準備，他更奉勸男人們「如果要買自己想要的東西，一定不要瞞着另一半！」

網民分享近日獲老婆送贈一部PS4，但卻不爭氣地流下淚來。（fb「爆廢公社」圖片）

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台灣陳姓男網民在facebook群組「爆廢公社」發文，首句就奉勸各位谷友，「如果要買自己想要的東西，一定不要瞞着另一半，一定要坦白」。他解釋，每個月太太都會多收一筆錢以作「玩具基金」，每當有想要的玩具或模型，只要向她申請通過就可以購買。但昨日（20日）突然收到老婆的短訊，指「我用基金幫你買了個你夢寐以求的玩具」，令他滿心期待，還在想「這陣子我把網頁刻意停留在模型頁面他終於注意到了？會是初號機還是洛伊德呢？」

最後樓主老婆只勸了他數句，「想買我就會幫你存，不然你看到什麼都想買怎麼可能存」。（fb「爆廢公社」圖片）

不過，想像總是較現實美好，陳網民稱當拆開貨件一刻，「我虎軀一震！眼淚就不爭氣流下來了！是ps4！是一台附了遊戲的ps4！」但這並非興奮的吶喊，而是瞬間崩潰，「這他X不是我去年拿私房錢偷買的ps4嗎？」樓主稱他還將PS4偷偷放在書桌下，一下子完全不知怎樣處理，因把偷買的PS4轉售又不值錢，又不能調換兩部PS4，「因為我偷買的是白色的，一定穿幫」。

無計可施下，樓主最後決定向老婆坦白，「我已經準備好面對今晚的炮火了」，其後補充指，已打給老婆解釋退貨事情，對方沒有生氣就只平淡地說「請你同事早點來接班，回來說」。但他在帖文中再次呼籲，「男人們，今天晚上請勇敢的向另一半坦白偷買什麼吧」。

帖文引起熱議，網民紛紛留言問「樓主安好嗎？」「安心上路」、「節哀」，亦有人笑指，經此一役，「以後你的基金會變成包包的形狀」，另有的叫樓主明天記得出帖，「回來報平安」。事隔一天，樓主果然現身交代，指自己還活着，回到家老婆也沒生氣，就只勸誡了他數句，「想買我就會幫你存，不然你看到什麼都想買怎麼可能存」，又指已經把PS4退貨了。

（fb群組「爆廢公社」）