外甥仔女拜年闖入模型房　藏品至少值10萬　舅父急問有咩要注意

對於有收藏習慣的人來說，細路可能是「最可怕生物」，一旦讓他們進入房間，後果不堪設想。有網民初二（6日）分享一張照片，只見他的房間放滿了模型收藏品，還有一個大型玻璃展示櫃，然而，這間房內卻有5名小孩，他打趣說外甥仔女入了自己房間玩，「有咩需要注意」。其他人的留言都是替樓主擔心，「呢張相當影咗遺照㗎啦」、「一輪大屠殺開始」。事主回覆《香港01》指，模型最後全部沒有破爛，大讚：「佢哋好守規矩。」

網民指外甥仔女拜年時想入房「講秘密」，但有叮囑他們別亂碰模型。（網民Tree Tsang提供圖片）

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新年期間，無論小朋友拜年做錯任何事，他們的父母只會一句「他們只是孩子」帶過，令一班大哥哥大姐姐欲哭無淚。日前，網民Tree Tsang在facebook群組「今日一入玩具報價區」發帖，表示「外甥仔外甥女入咗我間房玩，請問有啲咩需要注意 」，還在標籤處寫上「我在玩命」、「模型玩具有啲咩事你哋即刻變燒豬」。

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從照片所見，房間內有5名孩子坐着玩耍，但房內有大量收藏品，大玻璃櫃裏放滿模型，床頭櫃和床尾都有放收藏品，令人擔心小朋友會拿上手玩，或走去搖晃櫃子頓時令模型「重傷」。網民看到照片後已着他「調節好自己心態當冇事發生」、「一拎隻玩具上手檢查下，即刻自動解體」、「樓主po事後相，想知地震後會係點」。

網民Tree Tsang接受《香港01》訪問時指，已經收藏模型4、5年，藏品價值最少10萬元，但最後全部安好。他指一開始有兩名外甥仔女想入房講秘密，「講下講下就拉埋其他小朋友入去」，入房前他曾叮囑房內有模型，「佢哋要應承我只會睇唔拎上手玩，咁我先會畀佢哋入房，否則我會趕佢哋出房」。他認為這是一種教育，要小朋友說到做到，而且姊姊（小孩的媽媽）知道模型價值不菲，都有提醒他們別亂碰。

至於許多網民擔心的玻璃展示櫃，Tree Tsang說其實櫃子很穩陣，不會前傾翻倒傷及小孩，而且櫃子用上強化玻璃並鎖好，孩子父母亦叫他們不要拍打。所以外甥仔女們最後只有玩床上公仔和自攜玩具，「仲不停係我張床上面亂跳」，因為擔心床尾成個小朋友咁高的「新自護」出事，一開始有看一下，但看了10分鐘見他們非常自律，就無再「監視」，大讚他們非常乖巧。