獵人連開3槍射殺沉睡獅子　教練讚做得好　網民轟「懦夫」

獅子是森林之王，卻無法逃過人類殘暴的殺戮。近日網上流傳一條片段，當中一名來自美國的獵人在津巴布韋的草原上，射殺一隻沉睡中的獅子，獅子明明已無反抗之力，但獵人仍向牠開了3槍，教練還稱讚他：「做得好」，殘忍景象曝光後引發網民抨擊，直指獵人的行為令人厭惡。

片中可見，獵人正用一支步槍對準沉睡的獅子。（Protect_Wldlife Twitter截圖）

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有關的影片近日在Twitter流傳，由倡議保護動物的人士「Protect All Wildlife」發布，片中可見，獵人正用一支步槍對準沉睡的獅子，他開了第一槍之後，獅子中槍驚醒，在痛苦中已經無法站起來，只有在地上不斷翻滾掙扎，獵人之後再向獅子開第2、3槍，獅子已經倒在地上，此時教練叫他停止，「好了好了，不要再開槍了」，又和他握手，兩人都表現得非常滿意，教練說「這是一隻非常漂亮的獅子」，他們之後走近，更近鏡拍攝獅子的死狀。

影片曝光後，引來大批網民批評，怒轟獵人的行為殘忍、令人厭惡，「這不是打獵，也不是運動......這是謀殺」、「即使牠是清醒的，也不應該殺死可憐的動物」、「低級的人渣，殺死一隻正在睡覺的動物真是偉大啊」、「對他感到羞恥，對任何仍然支持這種卑鄙行為的人感到羞恥」。

Guy Gorney在社交網站經常貼出和獵物的合照，當中一張射殺獅子的照片，Guy Gorney穿著的服裝和影片中一樣。（Protect_Wldlife Twitter截圖）

據了解，影片是在2011年在津巴布韋拍攝，而片中的獵人是來自美國曼哈頓、64歲的Guy Gorney，在他的社交網站上亦經常貼出和獵物的合照，他殺死過至少70隻野生動物，包括犀牛、大象、河馬、熊等。在2015年，他曾接受哥倫比亞廣播公司的訪問，稱「如果射殺了一隻鹿沒有人在意，但如果是大象或獅子，這就是一個大問題，但對我來說，我只是停止了一個跳動的心臟」，顯示他對射殺動物毫無悔意。

（Twitter）

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!



How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!



According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) 2019年3月18日