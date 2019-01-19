泰國象寶寶被獵人綁腳虐待　傷口深至見骨　截肢搶救但終離世

大象在泰國擁有神聖地位，但竟然有人敢虐待象寶寶！去年12月中，一隻只有1個月大的象寶寶被發現遺棄在森林內，腳被電線拴至深深陷入皮肉，傷口深至見骨。救援人員將牠救出後馬上截肢，並由多名獸醫24小時照顧，可惜小象傷勢太重，而且身體過於虛弱，終於本月11日離世。

象寶寶百通被發現時神情緊張，經常縮躲起來。（「Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation」fb圖片）

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泰國素有「大象之邦」稱譽，象與當地歷史與文化發展關係密切，但近年卻多次傳出大象受虐消息。去年12月18日，泰國東部羅勇（Rayong）有村民在森林發現一隻只有1個月大的幼象，相信是被獵人捉到。小象當時被拴在欄柵上，用來綁住腳的電線深入皮肉，傷口見骨，難以站立。

搶救多時，象寶寶百通終在本月11日不治。（「Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation」fb圖片））

救援人員到達後，沒發現牠母親蹤影，這隻小象被救援人員命名為「百通」（Baitong）。由於大象兩歲前都需要母親照顧，無法得知牠多久未獲象媽媽餵哺，令其身體虛弱，就連獲救後也經常躲在牆角。因為腳部傷口太深，獸醫擔心會出現感染危及性命，所以即時幫牠截肢。

保護區管理局的獸醫Prasarn Buangsook表示，「牠整隻腳的皮膚已經壞死，骨頭有一個巨大而無法治療的傷口」。截肢手術後，多名獸醫24小時輪流照顧百通。但自上周四（10日）開始，百通病情突然惡化，血氧水平非常低，獸醫徹夜治療，為牠輸送藥物及氧氣，可惜在翌日終告不治。

其中一名獸醫指，他們和百通很親近，牠的死令人難過，「希望百通的死能提醒所有獵人，動物是無辜的，牠們根本不應該被如此對待」。

（綜合）