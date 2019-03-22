大門防盜眼深夜發紅光連登仔勁驚　網民：叫人送外賣睇下有冇鬼

世界之大，仍然有很多難以解釋的事。近日有連登仔分享表示，晚上關上客廳燈後，驚見大門防盜眼發出紅光，他指平日透過防盜眼原可看到對面單位門口及走廊。事件引來不少網民猜測，更嚇樓主外面可能有紅眼女鬼，不過亦有人惡搞紅光成有趣事物為樓主減壓。不過帖文發布一日後，不少網民開始質疑樓主「作故事」，因為情節存在太多犯駁之處，難以令人信服。

有連登仔發現大門於深夜透出紅光，感到十分驚嚇。（連登討論區照片）

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樓主前日深夜在連登討論區上發帖，指他上廁所後，發現廳燈即使已經關上，卻仍有一點紅光，原來紅光由大門的防盜眼發出，情況十分詭異。從大門防盜眼望出，應該看到對面單位的門口和走廊，故門外出現紅光實在難以理解，樓主直言：「好X驚，望出去咩都睇唔到，得紅光，係真係發緊光」，不過由於他不敢打開門查看，所以衝回房內。

帖文內有兩張分別於大廳開燈及關燈的情況下拍攝的照片，開燈時可見大門防盜眼透出的紅光近乎鮮紅色，感覺刺眼。關燈後則看到漆黑中一點紅，感覺怪異。

關上燈後大門更只有一點紅光，感覺詭異。（連登討論區照片）

不少網民留言回應，希望可以解決樓主的疑慮。有人問樓主大門外有沒有貼上揮春，猜測紅光可能穿過揮春射進屋內，但樓主指門外沒有貼揮春。正所謂眼見為實，有網民建議樓主開門一探究竟，不過樓主直言沒有這個膽量，「其實我最驚係而家出去睇正常返，即係100%有料到」。另外亦有人建議樓主叫外賣，由負責送外賣的人「查看」是否有鬼。

樓主其後很久沒有回應帖文，很多人擔心他已經出事。直至昨日早上，樓主終於「上水」，說「已經証實瀨嘢，隻防盜眼仔正常返」，而昨晚亦睡得很差，起床時已經遲到，需要趕回公司上班。樓主指自己今早看到大門沒有紅光便立即衝出去，「估唔到喺屋企都要衝紅綠燈」。

雖然有網民提出樓主門外的紅光即使與靈界事物有關，惟靈體沒有入屋騷擾樓主，理應對樓主無害，所以不需擔心。另外亦有網民指出，樓主如再次遇到紅光，應該立即開門，打破怪力亂神的說法。

不少人更發揮想像力，猜想門外的東西是什麼，有人笑稱防盜眼有紅光因為大門像超人一樣沒有能量，如果能量充足會變成藍光。又或是大門其實已經變成卡通《怪獸公司》中的大門，樓主只要睡覺就被會怪物嚇醒。不少人貼出會散發紅光的卡通角色，例如高達中的渣古、DC旗下的鋼骨、火影忍者中的寫輪眼等等。

有網民惡搞說笑，指大門現紅光因為不同卡通動畫角色現身。

昨天晚上樓主繼續跟進大門情況，指紅光再次出現，雖然在網民的支持下樓主一度打開大門一點，拍攝外邊情況，但發現異樣。他其後打電話叫保安員上來，確認有保安員在門外時才夠膽開門，保安員指事件可能只是惡作劇或被人騷擾。樓主及他爸爸到樓下與保安員看閉路電視，但不覺有異樣，所以保安員着他再有問題就報警。樓主一度計劃買鏡頭拍攝門外情況，希望如果真的有人惡作劇，都可以拿證據嚇倒對方。

不過樓主的故事開始引來網民質疑，指情節有不少犯駁之處，懷疑樓主憑空捏造事件，直指樓主如果想知道事實，只需於紅光出現時立即開門，反指裝鏡頭費時失事。不過樓主則稱，事件不是在他們身上發生，「食住花生等睇戲，一定講到天下無敵」，如果換了是他們的大門有紅光，「行近去裝下防盜眼仔都未必夠膽」。

（連登討論區）