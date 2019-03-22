勿把鐵軌當成打卡點　奧斯威辛集中營告誡遊客：逾百萬人在此被殺

身處慘痛的歷史遺址，記憶尤其沉重，訪客應該格外注意言行，以示對受難者的尊重。波蘭奧斯威辛集中營紀念園區（Auschwitz Memorial，下稱「紀念園區」）昨日（20日）在官方Twitter發帖，告誡遊客到訪時尊重死者，謹記逾100萬人在集中營被殺，千萬不要把鐵軌當成平衡木練習如何走路，因為鐵軌象徵數以千計的人被送上絕路，「尊重他們（死者）的記憶」。

波蘭奧斯威辛集中營紀念園區在官方Twitter發帖，圖文並茂告誡遊客到訪時，千萬不要在鐵軌上扮在平衡木行走打卡留念，請他們謹記鐵軌的象徵意義，及逾百萬猶太人死於集中營這段沉重歷史。（Twitter「Auschwitz Memorial」圖片）

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波蘭奧斯威辛集中營見證二戰時德國納粹屠殺猶太人的悲痛歷史，集中營建於1940年4月27日，逾100萬人在此遇害。1947年，波蘭將集中營改建成紀念這段黑歷史的博物館，為歷史作見證，提醒後世人千萬不要忘記歷史教訓。集中營每年逾百萬人到訪參觀，不少人都在現場拍照留念，不過近年網上拍照打卡文化盛行，因而產生不少爭議。

昨日（20日）奧斯威辛集中營紀念園區在官方Twitter發帖，鄭重提醒遊客到訪集中營紀念館時，請謹記逾百萬人曾在此遇害，而且不要把鐵軌當成平衡木，「尊重他們的記憶。你們可以在更理想的地方學習如何在平衡木行走，這裏象徵數以千計的人被送上絕路。」帖文亦附上4幅照片，相中可見遊客們張開雙臂，在集中營內的鐵軌上行走。

帖子發布1日，火速獲逾5000此轉發、1.5萬多次讚好。網民紛紛留言支持紀念園區的呼籲，有人認為此帖文發布合時，「我們的拍照習慣已經失控，今年夏天我將到訪集中營，我一定會遵守你們的攝影指引。沒有歷史記憶，我們一無所有」。亦有人表示不明白為何集中營會成為人們的拍攝機會（photo opportunity），「在一個數以萬計無辜的人被謀殺的地方，我不理解人們為什麼可以在奧斯威辛笑容滿面地自拍」。

另有人指集中營承載無比傷痛，因為走在集中營時，雨水會把路旁的骨頭碎片沖刷出來，「正如當人們知道天安門的歷史，那也是一處無法展現笑容的地方。」

instagram帳戶「hownottoremember」收集了多張不恰當的照片，當中亦不乏亞洲遊客臉孔，直指這些照片都是不尊重德國納粹在二戰期間被謀殺的人。（「hownottoremember」ig截圖）

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以往不少遊客到訪集中營的照片曾引起爭議，有instagram帳戶「hownottoremember」不認同遊客在集中營內輕佻地打卡的做法，特意收集ig上各國遊客在集中營拍攝的不恰當照片，收集人直指這些照片不尊重在二戰時被德國納粹謀殺的人，呼籲大眾好好反思。

5年前美國18歲少女米契爾（Breanna Mitchell）在奧斯威辛集中營內拍照，相中她露出燦爛笑容，上傳照片到其社交帳戶時還加上微笑符號，因而惹怒不少網民，指責她冒犯了死於集中營的猶太人。事後米契爾解釋拍攝該照是為了紀念亡父，因他曾相約女兒一起到奧斯威辛集中營參觀，豈料因心臟病發而不能成行。

（BBC）