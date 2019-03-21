索假紙不果大鬧瑪麗急症室　鄉音婦：我係講道理　醫生叫保安趕人

前線醫護人員壓力爆煲，當中公立醫院急症室更是不勝負荷，如病人不體諒甚至提出過份要求，實在令醫護人員更添苦惱。日前一名網民在發文稱，在瑪麗醫院目擊一名操不純正廣東話的中年婦，要求醫生開病假紙不果，竟大鬧急症室，揚言沒拿到假紙就不離開，結果需出動保安將她驅趕離開。

網民目擊一名操鄉音的中年婦在瑪麗醫院急症室要求醫生開假紙，被拒絕後大吵大鬧。（fb群組「西環變幻時」短片截圖）

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目擊事件的網民昨日在facebook群組「西環變幻時」上載僅3秒的短片，片中一名金髮的中年婦坐在輪椅上，以一口不純正廣東話指罵醫護人員，稱「我係講道理」，其身後則站着一名保安。網民留言補充，指當時約中午12時許，正值午飯時間，該中年婦要求醫生開病假紙，惟醫生表示只能提供到診紙，中年婦聞言大為不滿，反問：「我聽日點返工？」醫生即指：「點返工係你嘅問題，直家冇事你可以走。」

中年婦隨即大發雷霆，一度拒絕離開，「呢間醫院係你㗎？你叫我走我就走，冇假紙點走？」。醫生眼見婦人「賴死唔走」，態度開始變得強硬指，「到院紙要唔要？唔要我撕咗佢」。其後更要求護士請來保安，將中年婦送出診症室，避免阻礙其他求診人士。

網民目擊一名操鄉音的中年婦在瑪麗醫院急症室要求醫生開假紙，被拒絕後大吵大鬧。（fb群組「西環變幻時」短片截圖）

目擊的網民稱，雖然當時求診人士不多，「但醫護人員也很忙，不能有任何疏漏」，並透露從醫護人員口中得知，該中年婦在不同時間來過數次，「博有假紙」。

網民紛紛批評中年婦擾亂急症室，炮轟她阻礙需要急救的病人，又增加醫護人員的工作負擔；亦有網民大讚醫生做得好，更有網民寸爆表示「畀咗$180，冇假紙放返日假蝕咗」。

《香港01》就事件向瑪麗醫院查詢，其發言人表示院方不評論個別病人的安排。一般而言，急症科醫生為病人提供診治後，會按其臨床情況為病人開出病假紙或到診紙。如有需要，醫護人員會請在場保安員協助維持秩序。