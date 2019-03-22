枱面莫名變整潔　以為「有鬼手」　偷拍終揭奇異真相

英國告羅士打（Gloucester）72歲的退休男子麥基爾斯（Steve Mckears），最近發覺他小屋裏的工作枱非常古怪，無論工具如何亂放，最後都會「自動」回到箱子內，起初他很擔心是否因為年紀大出現幻覺，後來為求真相在屋內安裝監視器，始驚覺原來是一隻老鼠「義工」幫他整理。

工具及零件全被整乾淨

麥基爾斯退休後喜歡在花園的小屋裏製作一些玩意，因此工作枱上經常放滿各種工具。自從今年2月起，他發現那些在原本在枱上雜亂無意的工具及零件，全被整理得乾淨，並放入一個他用來餵雀的舊冰淇淋盒子裏，而且裏面的物品還越積越多，包括一些小型金屬、鐵鍊和塑膠。

有一次他故意將盒內的東西全部倒出來，然後四散在枱面各處，沒想到翌日醒來去查看，所有東西竟然物歸原位。麥基爾斯說：「起初我完全茫無頭緒，有孩子告訴我那是鬼在作瑞，我甚至一度以為自己是不是發瘋了。」

對「家政鼠」的行為感驚訝

由於麥基爾斯的70歲鄰居霍爾布魯克（Rodney Holbrook）是個攝影發燒友，平時很喜歡拍攝野生動物，因此他決定向對方求助，幫忙在屋子裏安裝一個有夜視功能的監視器。

麥基爾斯看了監視器的片段後發現，原來每到凌晨2時左右，有一隻老鼠會悄悄地鑽進上了鎖的小屋，爬上枱面把亂放的東西搬入盒子內；牠甚至會嘗試搬動體積比牠大兩倍的東西，如果搬不動就會先擱下，處理完其他東西再試，就這樣來回數次直到枱面乾淨為止。

麥基爾斯對這「家政鼠」的行為感到很驚訝，同時如釋重負，證明自己沒有發瘋或屋子鬧鬼，「我見過老鼠會搬運東西來築巢，但從來沒看過會這樣子移動金屬零件」。麥基爾斯說，他打算替該隻老鼠取名「米奇鋼鐵」（Metal Mickey）或「脫歐鼠」（Brexit mouse），因為牠就像是替英國脫歐儲備物資一樣。