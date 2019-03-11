早春天氣乍暖還寒，讓人難抵熱騰騰的打邊爐誘惑。台灣有網民在fcaebook討論區表示，朋友在外吃羊肉邊爐時，意外撈出一隻淥熟到反白眼的小老鼠，無奈稱「買羊肉爐（鍋）送朋友裡面一隻老鼠」。

台灣有食客在打羊肉邊爐時，撈熟透且反白眼的老鼠。（Facebook討論區「新竹爆料公社」圖片）

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友人撈到死老鼠的吳姓男網民，昨（10日）在討論區「新竹爆料公社」指，他的朋友在台灣打邊爐店時，撈出一隻熟透的黑色小老鼠。當時友人點了一個羊肉鍋，可意想不到「買羊肉爐送朋友裏面一隻老鼠」，笑言不知該「做何感想」。

樓主撈到死老鼠後，無奈稱「買羊肉爐送朋友裏面一隻老鼠，做何感想」。（Facebook討論區「新竹爆料公社」截圖）

據樓主上傳的照片所見，羊肉鍋內確有一隻疑被淥熟到反白眼的黑色小老鼠。老鼠屍身完整，並呈現彊硬狀態，被人用器具撈出，一眼看上去有令人毛骨悚然的感覺。

不少網民看後要求公開有關餐廳的名稱，以免遭遇同類事件，指樓主應該「報店名，做功德」。樓主後來回應稱，此店在「竹南很有名的」。

另有人表示被老鼠屍體嚇到產生陰影，指「以後吃鍋前都要先撈一下」，也有膽子較大的人說笑稱，店主這是「掛羊頭賣鼠肉」、「買一送一的概念」，又戲言羊肉鍋湯底「不能說的秘方曝光了」，指老鼠是鍋內「美味的關鍵」。

（Facebook討論區「新竹爆料公社」）