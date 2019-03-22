台阿伯被整蠱　「俄羅斯娃娃」小黃鴨執極都仲有　終忍不住崩潰

常常有許多大人覺得祖父母疼孫無極限，但到底他們對孫子的耐心愛心可以到什麼程度？最近就有網友用了個玩具測試阿公，結果讓網友們全笑瘋！

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網友先在地上放置陷阱，表面上看起來就是個落在地上的普通鴨子玩具，在阿公經過時，網友便請阿公幫孫子撿一下，沒想到撿完第一個鴨子，裡面還有另一隻小鴨子，阿公繼續彎腰撿起，裡面又藏了一隻小小鴨子！阿公就這樣沒完沒了的撿著越來越小的鴨子，然後嘴裡抱怨起來：「怎麼那麼多隻（台語）！」

爆笑！執極都仲有嘅小黃鴨（按圖瀏覽）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

終於撿到最後一顆小黃鴨時，阿公的真性情瞬間噴發，這段撿鴨過程，也讓原PO讚嘆「阿公遇到孫什麼脾氣都沒有了，只是最後補了一句『鄰X勒』（台語髒話）」。

影片上傳到爆笑公社後，果然讓上萬網友都笑慘了：「哈哈哈笑到嘿姑（氣喘）」、「越看越好笑」、「笑死，一直重看」、「看一遍笑一遍，看兩遍笑到沒氣」。

還邊笑邊說：不要玩阿公！「阿公壯健哦」、「最後阿公只能揍兒子出氣，金孫（長孫）捨不得打」、「最後那隻也太小了吧，笑翻！阿公真性情好可愛！」、「阿公眼力不錯，我只能撿到第四個吧」、「這個阿公根本愛死孫子」。

整個惡整過程也在最後一句的精華達到笑點高峰！「最後一句笑死」、「親切的三個字」、「最後還是忍不住了！」、「撿到一個火都上來」

而阿公的真性情也成了最佳業配（業務配合）！網友都在跪求買點想要整人啊！「跪求購買網址」、「我也想整整看哈哈」、「買來玩爸爸」、「很壞欸！ 娃娃哪買的！」、「太好笑了，我也想知道哪裡買」。

好啦！為了完成各位大大們想要惡整公嬤爸媽兒孫的心願，只要到各大拍賣搜尋關鍵字：俄羅斯娃娃、抖音十層，就可以找你喜歡的樣式回來準備整人囉！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】