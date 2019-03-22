處女座係最討厭星座？　網民列7大原因：自戀、挑剔、毒舌 …

星座準不準？看你信不信！12星座的人各有個性，優劣特點有不同，但每次說起最令人討厭的星座，處女座永遠成為箭靶。近日有網民發起「一人一個討厭處女座原因」，讓網民大肆聲討處女座人士，最少羅列了7宗罪。面對再一次攻擊，8月23日至9月23日出生的處女座人士不禁呼冤：「星座歧視啊！」

有網民發起「一人一個討厭處女座原因」，令處女座的人呼冤：「星座歧視啊！」（網上截圖）

總結網民認為處女座令人討厭的7大原因：

1：有吹毛求疵強迫症，過份潔癖，愛於雞蛋裏挑骨頭 2：固執自戀，自我中心，不接受批評及意見 3：凡事敏感，疑心太重，城府極深 4：小器鬼有仇必報，以牙還牙以眼還眼 5：常常三心兩意，優柔寡斷 6：毒舌 7：玻璃心

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不過人之初，性本善，從好的一方面去看，處女座的人只是愛追求完美、做事謹慎及嚴人律己，不少人認為處女座的人分析力強，而且非常理智，對人態度真心誠懇。

處女座的人亦常被人認為有創意及有審美觀，本港有不少藝人名人都是處女座，當中包括「男神」黃子華及永遠令人懷念的哥哥張國榮，而許多這個星座的人都極受歡迎，身邊亦有很多朋友，你還覺得處女座真有這麼惡劣嗎？

處女座的藝人：

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