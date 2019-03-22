【劫數難逃】逾百佛牌串成盔甲保平安　泰大叔沒穿那天即被撞死

泰國人相信佛牌有保佑平安的作用，泰國一名中年大叔更收集了數百張佛牌，並製成盔甲穿在身上，招搖過市。他滿身佛牌可保護一時卻保不了一世，日前他到商店買東西時仍劫數難逃，被一架失控貨車撞死，而出事當天他恰巧就沒有穿上那件佛牌盔甲。

山儂因為製作了佛牌盔甲而廣為當地人認識，他收集了過百個佛牌，做成3件背心盔甲與頭盔。（網上圖片）

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泰國紅統府（Ang Thong）58歲男子山儂（Sanom Chantarapirom），因製作佛牌盔甲而廣為當地人認識，因為篤信佛牌能消災及帶來好運，他走遍全國各地的寺廟，收集過百個佛牌，並把大大小小的佛牌都串起來，做成3件背心盔甲與頭盔，還經常穿着這些重達30公斤的佛牌盔甲出門。

當地媒體亦曾報道山儂的事蹟，更稱其為「佛牌盔甲大叔」。

當時山儂到住家附近的商店買東西，突然一架小型貨車失控撞進店內，山儂當場身亡。（網上圖片）

不過，本月1日清晨山儂走到住家附近的商店買東西，卻突然被一架小型貨車失控撞進店內，撞擊力之大，連商店屋頂都被撞得塌下，車子也損毀嚴重，山儂當場身亡。

後來才發現，原來事發時山儂剛好沒有穿着其佛牌盔甲，事後警方已拘捕肇事司機，並以疏忽駕駛起訴他。