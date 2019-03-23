iPhone 6s成蘋果最輝煌年代？　網民：IP4掀起炒機潮先係最經典

蘋果最輝煌的時代已過去？萬眾期待的AirPods 2日前終於面世，但只增加無線充電、使用時間增長及支援Hey Siri語音助理，其他期待卻一一落空，令人失望。有網民近日在連登討論區發文，分析蘋果最輝煌的時代，認為2015年推出iPhone 6S同時，亦有Apple Watch、新Macbook、iPad pro等創新產品，令不少買家投進蘋果的懷抱，但提到今次推出的Airpods2，指漏音問題沒改善，產品定位奇怪，變得不思進取，感嘆「Apple已經畀唔到以前嗰種信念我哋，唔好再盲目幫襯」。

iPhone 4確為史上「最襟炒」的電話，2010年剛推出時已被港人熱炒至少3個月。（資料圖片）

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有連登網民在討論區以「iPhone 6s時代算唔算蘋果最輝煌嘅時代？」為題發文，指2015年推出的iPhone 6s功能多，包括3D Touch、touch ID、3.5mm及領先業界的A9晶片，加上2013年掀起炒賣「土豪金」iPhone5s熱潮後，蘋果公司變得全球觸目，後來又推出iPhone SE，令高中低階市場通吃，形容這段時間可算是最多人轉會Apple。

他再指出，同年推出Apple Watch、12吋輕量Macbook、iPad Pro、支援Apple pencil，都吸引大量買家購入蘋果產品。但他直言，Apple近年變得不思進取，產品定位亦愈來愈奇怪，「先唔提部貴到仆X設計又冇大廠風範嘅iPhone XS max」，Macbook、iPad mini等產品都毫無睇頭，最過份的是眾多果粉期待的Airpods2，「居然電池用耐啲同個充電盒可以無線之外，冇任何改進（仲要貴咗）不嬲都話Airpods漏音，咁大嘅問題可以一啲改進都冇？」

當年推出白色iPhone，亦成為搶購目標。（網上圖片）

回顧歷代iPhone圖輯：

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以往蘋果公司舉行發布會，都有大量粉絲熱切期待，即使捱更抵夜都要直擊新產品發布，樓主亦一樣，指由4s時代開始，每逢Apple發布會，「寧願第二日恰住眼瞓，都要睇下Apple有咩新產品」，覺得Apple好像有種魔力一樣，但現在的Apple「令人髮指」，更呼籲其他網民「如果Apple跟住落嚟再出垃圾，就堅決唔好買」。

有網民認同樓主的說法，紛紛留言稱仍然在用6s，當時由iPhone 5轉6時，一大升級終於有4.7吋螢幕，的確令人嚮住，但恐怕今年蘋果再出新機時，用了近4年的6s還是要被取代。但亦有人稱，最輝煌的年代應是iPhone 4的年代，身邊朋友同事「長期keep住一兩條iPhone 4s（炒賣），一見好價就放」、「4最襟炒，一次買10部，直接出雙糧」，甚至曾炒至過萬元，現在已見不到如此盛世，又指當時iPhone 4一出，有稱「高高在上、身份象徵嘅表現」。有網民就講出大道理：「當你講科技，講講吓變咗講歷史，你就知間公司唔多掂」。

翻查資料顯示，iPhone 4確為史上「最襟炒」的電話，2010年剛推出時已被港人熱炒至少3個月，32GB版定價5888元曾炒至10,800元，翻近一倍，一部電話價值過萬令人嘩然。另一個高峰正是推出iPhone 5s土豪金版，官方價7188元曾被炒至15,000元，利潤率超過100%，至於iPhone 6s Plus土豪金亦再創高峰，定價7188元，先達首日回收價則高達17,000，但到了iPhone 8系列，因官方貨量充足，再沒有炒賣空間，「炒iPhone」熱潮亦已沒落，成為集體回憶了。