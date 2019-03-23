【壓力山大】日防衛大學畢業禮　退場一刻如暴動　原來背後有原因

本港紀律部隊的結業禮上，大家通常都能看到學員整齊地步操敬禮，意味學員將結束學堂生涯，承擔責任走進社會服務大眾。不過日本專門培育自衛隊幹部的防衛大學（下稱「防大」），其結業禮的場面卻不是常人能理解，學員退場時不但不是有秩序地步操離開，而是拋起帽子後，邊咆哮邊向門口拔足狂奔，場面如暴動。如此特殊的退場方式令不少人目瞪口呆，但原來這一直是防大的傳統，背後亦藏有令人敬佩的理由。

日本防衛大學舉行的結業禮中，學員退場時不但不是有秩序地步操離開，而是邊咆哮邊向門口拔足狂奔，場面如暴動。（lala_zet Twitter片段）

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位於神奈川縣的防大主要是負責培養自衛隊軍官，每年畢業禮都會邀請內閣總理大臣或防衛大臣出席，而今年則見首相安倍晉三出席，於典禮上訓示學員。有參加觀禮的網民拍下畢業生退場的影片，只見畢業生代表一聲令下，學員整齊一致地站起，代表在宣讀自己的屆別後，大叫了一聲：「解散！」

不過當一般人期待畢業生整齊統一地轉身，步操走出禮堂時，他們卻集體向上拋起帽子，「整齊統一地」咆哮，向門口衝去，將椅子撞散一地，完全無視其他嘉賓。他們離開後，會場內只剩一片狼藉。

爆衝退場畫面續格睇：

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面對畢業生的「暴動」，台上台下的嘉賓卻非常冷靜，更邊拍手邊歡送他們，上載片段的網民指，「讓人不可思議的是，丟帽子、踢椅子、爆衝退場都是在防衛大臣，或是國家最高司令官的內閣總理大臣面前發生。這可以說是身為自衛官最初也最後的暴行，所以大家就像守護孫子的成長一樣，鼓掌歡送」。

學校的低年級生會負責整理場地，將帽子收集起來，再送到宿舍還給師兄師姐。（lala_zet Twitter圖片）

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該網民解釋，防大生就像漫畫描繪的那樣，不論在多艱困的狀況下都得完成任務，一直忍受着不合理的壓力及嚴苛的訓練，所以在畢業禮上丟帽子和爆衝退場，可能是從壓力和訓練中獲得一時解放的喜悅表現，「畢竟數天後他們又要開始幹部候補生的日子」。

有畢業生指，原來這一直是學校的傳統，模仿美國陸軍學院的做法。而學校的低年級生會負責整理場地，將帽子收集起來，再送到宿舍還給師兄師姐。由於學生所穿的訓練服裝都是由學校借出，如果畢業生想留念，可以向學校買下帽子。

在會場清理乾淨後，畢業生們將換上陸海空軍官的制服回到會場，參加任命和宣誓等儀式。

（綜合）