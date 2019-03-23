法海岸3個月發現1100海豚屍　斷鰭甩尾死狀超慘　漁業：偶然捕獲

漁業過度捕撈除影響魚類資源，還可能誤中副車！法國有海灘日前出現大量海豚屍體，屍體上有入肉的格網狀傷口，再加上魚鰭破裂、尾部折斷等情況，相信死前曾激烈掙扎，承受極大痛苦下死去，令人相信事件與漁民使用拖網捕撈有關。法新社報道，法國大西洋沿岸自今年１月至今已發現逾1100條海豚屍，當地海洋野生動物保護組織指，漁民每年為了捉捕鱸魚而誤殺的海豚數以萬計，但政府始終沒有採取行動。而法國捕漁業發言人解釋，漁民認為海豚是被「偶然捕獲」，就算牠們是受保護動物也沒有辦法。

法國大西洋沿岸不停出現海豚屍體，保育組織指責漁民過度使用拖網捕撈，害死許多海豚。（「Sea Shepherd」Twitter圖片）

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法國大西洋沿岸城巿塔爾諾斯（Tarnos）日前再發現有海豚擱淺死亡，附近的遠洋天文台工作員指出，海豚是被漁民意外捕撈致死，但未查出是何種漁具造成。同類事件近年時有發生，較早前海洋野生動物保護組織「Sea Shepherd」的義工，就在當地另一個沿岸城鎮萊薩布勒多洛訥（Les Sables d'Olonne）發現一批海豚屍體。

雖然海豚是受保護動物，但Sea Shepherd直指，漁民捕撈鱸魚用的拖網，每年都殺死上萬條海豚。他們檢查海豚屍體後，發現出現骨折、魚鰭破裂、尾部折斷等情況，甚至有割到入肉的網狀傷口。當地政府每星期都會在沿岸地方收集被沖上岸的海豚屍體。

動物組織估計，當地漁民每年為了捉捕鱸魚而誤殺的海豚數以萬計，海豚被漁網捉住後不斷掙扎，而漁網拖行時會加劇牠們的痛苦，從傷口可看出死去的海豚死前承受了極大痛苦。使用拖網的漁民發現海豚後，只會將牠們棄於海中，其後屍體會被沖到海岸。每年1月到3月是法國捕魚旺季，漁民每晚都會出海捕撈，而這段期間海豚體卻不斷增加。

法國大西洋沿岸日前再有海豚屍體被沖上岸，洋天文台的工作人員指牠們被漁網誤捕。（視覺中國）

據估算，被沖上岸的海豚屍體可能只佔死亡總數的5分1，而法國大西洋海岸由今年1月至今，已錄得超過1100條海豚擱淺亡。2016年，法國拉羅歇爾（La Rochelle）的遠洋天文台和學術機構已警告，捕魚造成的傷亡可能會令野生海豚絕種。

Sea Shepherd發言人指，海豚是「敏感」的物種，繁殖需時慢長，當發現牠們族群數量下降時，通常為時已晚，「如果明天還想在法國見到海豚，就要馬上採取措施」，例如禁止漁民在鱸魚產卵區域捕撈，但政府對警告充耳不聞。法國捕漁業發言人解釋，漁民認為海豚是被「偶然捕獲」，就算牠們受保護也沒有辦法。

（綜合）